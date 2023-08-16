شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية تناقش ملف صادرات القطاع

عقدت شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور عادل إسماعيل، باتحاد الصناعات اجتماعها الدوري لمناقشة ملف صادرات قطاع الأغذية الخاصة في ظل التغيرات الراهنة في الأسواق التصديرية وخاصة الأسواق الإقليمية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي.

الاجتماع عقد بحضور الدكتور أشرف سامي مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تثمن دور إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وتفهمها وتقديمها للدعم المستمر لمنظومة التصدير وأضاف أن قضية التصدير تمثل أولوية كبرى لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخطة الدولة لزيادة الصادرات خاصة وانه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وآثار الحرب الروسية الاوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لم يعد التصدير خيارًا بل ضرورة قصوي.

Advertisements

تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأكد رئيس الشعبة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم المنشآت الأعضاء للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء ولفت إلى أن الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية تحقق أعلى المعايير والمتطلبات للتصدير لأسواق الخليج وأوروبا وأمريكا خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التتبع واسترجاع المنتج.

وأشار إلى أنه يجب التنسيق على مستوى الدول لتحديث المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية ووجود المرجعيات الدولية لها لتشجيع حركة التجارة الدولية وضمان استمرار التصدير للمنتجات الوطنية المصرية.

من جانبه أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الإدارة معنية بتسجيل ومنح الرسائل من المنتجات المصدرة الشهادات الخاصة بالصلاحية والتوافق مع الاجراءات الرقابية والتشريعات المطبقة في دول الاستيراد، مشيرًا أن عملية حصر الرسائل المصدرة من الأغذية الخاصة عن شهر يناير إلى شهر يوليو عكست طفرة كبيرة عن ما كان عليه في السنوات الماضية.

وفي نهاية الاجتماع، تطرق الدكتور عادل اسماعيل الي مشروع تحديث قرار رقم 4 لسنة 2020 بناء علي طلب الصناعة الخاص بتحديث القرار ليتفق مع التشريعات الدولية الصادرة مؤخرا وأفاد بأن هذا التعديل يعد بمثابة نقلة نوعية.

فيما عرض المهندس شحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية بالغرفة، المحتوى لمشروع المواد المضافة وطالب الشركات بموافاة الغرفة بأية بنود يتعين إدراجها حتى يتسنى دراستها وأخذها في الاعتبار عن صدور القرار النهائي.