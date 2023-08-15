الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بمستشفيات جامعة بني سويف

الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فيتو

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من الافتتاحات الجديدة داخل مستشفيات جامعة بني سويف، لتقديم خدمة صحية متميزة بعد تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة المواطنين داخل محافظة بني سويف.

وحضر الافتتاح الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور هشام بشري مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف واللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، ونبيل ثروت حميدة عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

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وعقب الافتتاح تجول الدكتور منصور حسن داخل أول وحدة للحوادث تم إنشاءها حيث ستكون الوحدة المتخصصة والأولى من نوعها داخل المحافظة، والتي تختص باستقبال وعلاج حالات الحوادث تحت إشراف فريق طبي متكامل لخدمة المرضى، وتعد إضافة هامة للمنظومة الطبية بالجامعة، مؤكدًا أن الوحدة تستقبل حالات الحوادث المختلفة من إصابات المخ والكسور وإصابات الأوعية الدموية والإصابات الجراحية. 

وتحتوي على 32 سريرا مجهزًا حيث يقوم بالإشراف على تلك الوحدة فريق متكامل من وحدة طب الحالات الحرجة بمعاونة فريق من أطباء جراحة المخ والأعصاب، والجراحة العامة، والعظام والأوعية الدموية، والتجميل.

واطمأن رئيس الجامعة على توافر كافة التجهيزات داخل الوحدة، وأجرى حوارا مع الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتواجدين واستمع لهم، مثنيًا على أداءهم فى تقديم خدمة طبية على أعلي مستوى للمرضى المترددين على المستشفى، وطالبهم بتوفير كل سبل الرعاية للمواطنين.

كما افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف مجمع الرعايات بعد تجديده وزيادة عدد الأسرة من 18 إلى 34 سريرًا لاستقبال حالات الطوارئ الباطنية والسكتات الدماغية وعلاجها بالعقار المذيب للجلطات والتي لا تتوفر داخل مستشفيات المحافظة إلا داخل مستشفيات جامعة بني سويف.

وأكد أنه يجري عمل توسعات داخل وحدة طب الحالات الحرجة بإضافة 17 سريرا، والإعداد لتطوير قسمي العمليات الكبرى والمتخصصة، كما تم افتتاح حضانة لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس تيسبرًا عليهم.

كما أكد الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف أن هناك دعما كبيرا من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، موجهًا الشكر لتوجيهاته المستمرة بدعم المستشفى الجامعي بكل ما تحتاج لتقديم خدمة صحية على أعلي مستوى للمواطن داخل محافظة بني سويف.

وأشار الدكتور هشام بشري مدير عام المستشفيات إلي أن هناك توجيهات للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحرص إدارة المستشفى على عمل بعض التوسعات داخل الأقسام لاستقبال عدد أكبر من الحالات من المترددين، وأن الافتتاحات الجديدة ستحدث طفرة فى المنظومة الصحية داخل المحافظة لما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وعقب الافتتاحات تفقد رئيس الجامعة عدد من أقسام المستشفى المختلفة ومنها قسطرة القلب، وطب وجراحة العيون، ووحدة الأشعة للاطمئنان على سير العمل ومتابعة تقديم الخدمة لصحية للمواطنين على أعلى مستوى.

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