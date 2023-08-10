جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا خلال مواجهات غرب نابلس

قتل شاب فلسطيني، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية داهمت منطقة زواتا غرب نابلس، أسفرت عن إصابة شاب برصاصة في رأسه.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية لاحقا، عن وفاة الشاب أمير أحمد محمد خليفة "27 عاما" من سكان مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في منطقة الرأس.

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