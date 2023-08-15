إزالة 63 حالة بناء مخالف في حملة مكبرة بالإسماعيلية ( صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والمباني المخالفة عن شوارع وطرق المدينة.

أبرز الحضور خلال الحملة

وذلك في حضور نائب رئيس المركز والمدينة، وبحضور مسئولي الزراعة والري ومساعد مدير الأمن، ومأمور المركز، وقوات الأمن، والوحدات المحلية بمركز ومدينة التل الكبير.

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لعدد 63 حالة تعدٍّ، حيث تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية المحافظة، على مساحة 110 متر طولي.

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كما تم إزالة 22 حالة تعدٍّ، على الأراضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان (14 حالة تعدٍّ على مساحة 1070 متر طولي و8 حالات تعدٍّ على مساحة 544 متر ).

جانب من الحملة، فيتو

و إزالة 29 حالة تعدٍّ على أراضي بولاية الري، عبارة عن مواسير سحب، على مساحة 975 متر طولي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



توجيهات عامة

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أيه تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الحملة، فيتو

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.



حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

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