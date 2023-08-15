الكشف على 1021 مواطنا خلال القافلة الطبية بأبو صوير في الإسماعيلية (صور)

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بوحدة أبوصوير البلد، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وذلك على مدار اليومين الماضيين.

عدد المواطنين المنتفعين من القافلة

حيث استقبلت القافلة 1021 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تخصصات القافلة وتوفير الأدوية

ومن جانبه أكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا.

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ندوات تثقيفية خلال القافلة

بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

عقد ندوات توعية للمواطنين

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال عدد 273 مواطنا بعيادة الباطنة و138 مواطنا بالجراحة و90 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 33 سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد 304 حالات بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 74 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 85 حالة، واستقبلت عيادة الأسنان عدد 24 حالة.



جانب من فعاليات القافلة، فيتو

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.



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