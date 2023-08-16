الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"تشارلي" تفتتح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

بوستر مسرحية تشارلي،
بوستر مسرحية تشارلي، ڤيتو

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أن مسرحية "تشارلي" ستكون عرض افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي الذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

 

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، المطرب هاني مصطفى، روان الغاب، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج سي سينما.

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اللجنة العليا

يتضمن تشكيل اللجنة العليا للقاهرة التجريبي من الدكتور سامح مهران رئيسًا للمهرجان، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقا عاما، الدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

وتقام الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر المقبل.

 

قصة مسرحية تشارلي 

وتناقش المسرحية القصة الانسانية لحياة الفنان العالمي "تشارلي شابلن" ولكن بطريقة مختلفة.

 

فريق مسرحية تشارلي 

المسرحية من تأليف الدكتور مدحت العدل، وتصميم ملابس ريم العدل، إكسسوار محمد سعد، إضاءة جون هيوي، مصمم رقصات عمرو باتريك، مخرج منفذ أسامة فوزي وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي وموسيقية تصويرية نادر حمدي، ديكور حازم شبل، ومن إخراج أحمد البوهي، وبطولة محمد فهيم، نور قدري، ايمن الشيوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

 

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