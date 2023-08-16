آخر تطورات بناء محطة الضبعة للطاقة النووية

تفتتح القيادة السياسية اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.

ونرصد تطورات تنفيذ محطة الضبعة النووية:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إنه بعد مرور شهر من الآن ستحتفل مصر وروسيا بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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وأضاف خلال لقاء الرئيس السيسي علي هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية أنه خلال تلك السنوات والعقود اكتسبت العلاقات بين البلدين طابع خاص كما أحرزنا نجاحا كبيرا بفضل الجهود الكبيرة.

وقال عندنا مشروعات واعدة في مختلف القطاعات في مصر وحجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وأوضح بوتين: العلاقات المصرية الروسية تمتد عبر عشرات السنين وهذا أمر واقع ولا تهمنا الوثائق الذي يهمنا هو ما تنص عليه الحقيقة والأمر الواقع.

وأضاف الرئيس الروسي أن هذا الواقع يقول إن العلاقات المصرية الروسية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة ولدينا مشاريع كبيرة مشتركة فضلا عن مشروع محطة الضبعة.



ومن جانبه صرح المدير العام لشركة روس أتوم الروسية أليكسي ليخاتشيف بأنه من المتوقع أن يبدأ تشييد المفاعل الرابع لمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر في نوفمبر من هذا العام

وقال ليخاتشيف على هامش القمة نأمل بشدة في أن يوفر لنا المصريون الترخيص وفي نوفمبر سنكون قادرين على تنفيذ أول خرسانة في المفاعل الرابع

ومن جانبه قال رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أمجد الوكيل أن بناء محطة الضبعة للطاقة النووية من قبل شركة روس أتوم في مصر له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر.

وأوضح الوكيل في تصريحات على هامش القمة يتم بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر ونشهد بالفعل تحسنا كبيرا في العديد من مجالات حياتنا حيث ظهرت العديد من الوظائف وهذا له تأثير إيجابي على المجتمع المصري.

وقال الوكيل إن فرص العمل الجديدة ستزيد تسعة أضعاف وهناك تحسينات في مختلف الصناعات ذات الصلة.

وأضاف إن من الأشياء الإيجابية لشعب مصر بأسره المياه النظيفة وبحسب قوله بشكل عام فإن المشروع له تأثير إيجابي على جميع مجالات الحياة في مصر

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