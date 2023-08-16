الأربعاء 16 أغسطس 2023
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكى عالميا صباح الأربعاء 16 / 8 / 2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكى عالميا صباح الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023،  ترصد “فيتو” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي العالمى، ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

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اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا 

 استقر مؤشر الدولار اليوم الأربعاء عند المستوى 102.872  نقطة ، وتأتي نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%. 

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

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