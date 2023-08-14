الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 4 محلات مبيدات وأسمدة تعمل بدون ترخيص في ببا وإهناسيا ببني سويف

مرور زراعة بني سويف
مرور زراعة بني سويف على محلات المبيدات والأسمدة، فيتو

أعلنت مديرية الزراعة ببني سويف عن ضبط 4 محلات مبيدات وأسمدة تعمل بدون ترخيص، خلال حملة مرورية تضمنت 8 محلات بمركزي ببا وإهناسيا.

 

مرور زراعة بني سويف على محلات المبيدات والأسمدة، فيتو

محلات المبيدات والأسمدة ببني سويف

وأكدت مديرية الزراعة، في بيان لها، أنه بناءً على تعليمات المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، قامت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بالمرور على عدد من محلات المبيدات والأسمدة.

وتشكلت الحملة المرورية من: المهندس محمد أمين، مدير عام المكافحة ورئيس قسم الرقابة على المبيدات الأسمدة والمهندس أحمد محمد، رئيس قسم المبيدات والمهندس عادل يونس، مهندس مكافحة بالمديرية.

 وتضمنت المرور على 8 محلات مبيدات واسمدة، وأسفرت عن ضبط 4 محلات تعمل بدون ترخيص بمركزي ببا وإهناسيا، وتم التنبيه بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص. 

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إزالة تعديات على أراضٍ زراعية ببني سويف، فيتو

 

إزالة تعديات على أراضٍ زراعية ببني سويف

وفي سياق آخر، نفذت المديرية إزالة تعدٍ بالبناء في المهد على مساحة 4 قراريط أرضٍ زراعية باسم جمعية بني حلة بنطاق إدارة سمسطا الزراعية، وذلك بحضور ومتابعة المهندس خالد عبد الجيد، مدير حماية الأراضي بالمديرية، والمهندس محمد عويس مدير إدارة سمسطا الزراعية.

كما نفذت المديرية إزالة تعدٍ بالبناء في المهد على مساحة 3 قراريط أرضٍ زراعية بقرية شريف باشا بنطاق إدارة بني سويف الزراعية، وذلك بحضور ومتابعة المهندس خالد عبد الجيد، مدير حماية الأراضي بالمديرية، والمهندس رفاعي جودة مدير إدارة بني سويف الزراعية.

وقال المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إنه يتم تنفيذ الحملات الرقابية بناءًا على توجيهات الدكتور سيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

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