معظمهم نساء وأطفال، إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوي

أصيب 15 شخصا، في انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوى قرب كمين سمسطا التابع لمحافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف في محافظة بني سويف، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوي قرب كمين سمسطا نتح عنه إصابة 15 شخصا حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة،

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن حالة المصابين مستقرة وأنه تم نقل 11 منهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي و4 مصاببن تم اسعافهم مكان البلاغ.

والمصابون هم:" شعبان ابرهيم حسن، 59 سنة - فلاح، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد شعبان إبراهيم، 23 سنة - فلاح، مصاب جروج وسحجات بالجسم، ثناء محمد حسن، 50 سنة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، مكة عاطف عبد الجواد، 3 سنوات، مصابة جرح قطعي بفروة الراس 4 سم، أم هاشم عبد الوهاب محمد، 47 سنة - ربة منزل مصابة بكسر بالزراع الأيسر، نجلاء شعبان إبراهيم، 35 سنة، جروح وسحجات، كرمه عاطف عبد الجواد، 5 سنوات، جروح وسحجات، أسماء إبراهيم عبد الحليم، 40 سنة - ربة منزل، مصابة جروح وسحجات.

كما ضمت قائمة المصابين " ملك الحسينى عبد الوهاب، 12 سنة، مصابة بجروح وسحجات، سعيد أحمد محمد أحمد، 37 سنة - فلاح مصاب كسر بالعمود الفقري، أحمد عبد الرازف مسلم، 36 سنة - فلاح مصاب كسر بالساق اليسري، أحمد محمود سليمان، 25 سنة، محمد سيد عيد مسعود، 20 سنة، علي عبد العليم محمد، 30 سنة، حسين احمد عوض، 38 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

