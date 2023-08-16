الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

معظمهم نساء وأطفال، إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوي

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 15 شخصا، في انقلاب ميكروباص بطريق بنى سويف القاهرة الصحراوى قرب كمين سمسطا التابع لمحافظة بنى سويف ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

تلقت غرفة عمليات الإسعاف  في محافظة بني سويف، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق بنى سويف الصحراوي قرب كمين سمسطا نتح عنه إصابة 15 شخصا حيث جرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

Advertisements

 

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة،

 

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن حالة المصابين مستقرة وأنه تم نقل 11 منهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي و4 مصاببن تم اسعافهم مكان البلاغ.

والمصابون هم:" شعبان ابرهيم حسن، 59 سنة - فلاح، مصاب بإشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد شعبان إبراهيم، 23 سنة - فلاح، مصاب جروج وسحجات بالجسم، ثناء محمد حسن، 50 سنة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، مكة عاطف عبد الجواد، 3 سنوات، مصابة جرح قطعي بفروة الراس 4 سم، أم هاشم عبد الوهاب محمد، 47 سنة - ربة منزل مصابة بكسر بالزراع الأيسر، نجلاء شعبان إبراهيم، 35 سنة، جروح وسحجات، كرمه عاطف عبد الجواد، 5 سنوات، جروح وسحجات، أسماء إبراهيم عبد الحليم، 40 سنة - ربة منزل، مصابة جروح وسحجات. 

 

كما ضمت قائمة المصابين " ملك الحسينى عبد الوهاب، 12 سنة، مصابة بجروح وسحجات، سعيد أحمد محمد أحمد، 37 سنة - فلاح مصاب كسر بالعمود الفقري، أحمد عبد الرازف مسلم، 36 سنة - فلاح مصاب كسر بالساق اليسري، أحمد محمود سليمان، 25 سنة، محمد سيد عيد مسعود، 20 سنة، علي عبد العليم محمد، 30 سنة،  حسين احمد عوض، 38 سنة.

 

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.
 

افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بمستشفيات جامعة بني سويف

مصرع وإصابة 4 في حوادث انقلاب دراجات نارية ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة ببني سويف

افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بمستشفيات جامعة بني سويف

مصرع وإصابة 4 في حوادث انقلاب دراجات نارية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف يشهد تدشين مبادرة لا للبلاستيك للحد من استخدامه

غدًا، افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بمستشفيات جامعة بني سويف

ضبط 4 محلات مبيدات وأسمدة تعمل بدون ترخيص في ببا وإهناسيا ببني سويف

غلق وتشميع مركز حضّانات يعمل بدون ترخيص في مركز الواسطى ببني سويف

إصابة مدرس سقط من قطار في محطة سكة حديد الواسطى ببني سويف

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أرخص مدينة في العالم، عربية

عادل إمام يتصدر تويتر بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة، ومتابعون يلقنونها درسا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية