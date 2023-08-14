الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

غلق وتشميع مركز حضّانات يعمل بدون ترخيص في مركز الواسطى ببني سويف

غلق مركز حضانات ببني
غلق مركز حضانات ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، أمس الأحد، عن غلق مركز حضانات يعمل بدون ترخيص بمركز الواسطى، في حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

غلق وتشميع مركز حضانات يعمل بدون ترخيص في الواسطى ببني سويف، فيتو

 

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

Advertisements

 

وأشار "غنيم" إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطى، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

تمكنت الحملة من ضبط مركز حضانات يعمل بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم عمل محضر إثبات حالة وغلق وتشميع المركز، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكان جهاز حماية المستهلك ببني سويف، قد نجح بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، في ضبط 13 ألفًا و389 علبة دواء، داخل مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن.

 

إخماد حريق داخل منزل بقرية نعيم ببني سويف

تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف حوادث بني سويف جهاز حماية المستهلك مركز الواسطى ادارة العلاج الحر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم

مواد متعلقة

إخماد حريق داخل منزل بقرية نعيم ببني سويف

تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف

خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 230 درجة في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه رؤساء المدن بالاهتمام بالشكاوى وإزالة أسبابها

محافظ بني سويف يتابع استمرار تطبيق قرار العمل أونلاين لترشيد الكهرباء

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني سويف - الفيوم الجديد

حماية المستهلك تضبط 13 ألف علبة دواء داخل مخزن غير مرخص ببني سويف

سكرتير بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع الدواجن ومحطة البيض

الأكثر قراءة

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

بث مباشر، أبويا وصاني أفرح الجميع، سعيد يحول بيته إلى مصيف مجاني لغير القادرين بعد وفاة والده (صور)

جريمة بشعة بسبب الميراث، شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة في مصرع 3 وإصابة 12 شخصا

مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

مدير معابد الكرنك يعلق على فكرة تغطية صالة الأعمدة الكبرى بسقف خشبي (صور)

حوادث المحافظات، الدقهلية تشيع ضحايا حادث كفر شكر، وإصابة 6 في حادث أسانسير، تفاصيل وفاة طبيب أثناء فحص مريضة أورام

Advertisements

منوعات

المزيد

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

ارتفاع كبير في جرائم سرقة السيارات بالمكسيك خلال النصف الأول من 2023

تسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ المغرب

علماء يبتكرون بلاستيك من الذباب الأسود

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 13-8-2023

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

انخفاض سعر الدينار الكويتي مساء اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أسقط أكبر شبكة جاسوسية وهو ابن 20 سنة.. الجانب الآخر في حياة المطرب سمير الإسكندراني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 14- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية