غلق وتشميع مركز حضّانات يعمل بدون ترخيص في مركز الواسطى ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، أمس الأحد، عن غلق مركز حضانات يعمل بدون ترخيص بمركز الواسطى، في حملة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

غلق وتشميع مركز حضانات يعمل بدون ترخيص في الواسطى ببني سويف، فيتو

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

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وأشار "غنيم" إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطى، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.

تمكنت الحملة من ضبط مركز حضانات يعمل بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم عمل محضر إثبات حالة وغلق وتشميع المركز، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وكان جهاز حماية المستهلك ببني سويف، قد نجح بالتعاون مع مديرية الصحة، وهيئة الدواء، في ضبط 13 ألفًا و389 علبة دواء، داخل مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات الشحن.