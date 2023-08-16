ضبط 12 دراجة بدون لوحات خلال حملة بقيادة مدير أمن الأقصر

قاد اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة أمنية مكبرة بمدينة أرمنت جنوب الأقصر، لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين، وشارك بالحملة ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي ومركز أرمنت والمرور والحماية المدنية والمرافق وقوات الأمن.

وتمكنت أدارة شرطة المرور بقيادة العميد ضياء ماهر مدير إدارة المرور من سحب ١١ رخصة، وضبط ١٢ دراجة بخارية بدون لوحات.

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وأيضًا قامت أدارة الحماية المدنية بقيادة العميد اسلام عاطف مدير الحمايه المدنية بتحرير عدد ٨ محاضرعدم توافر اشتراطات أمن الحريق.

وقامت شرطة المرافق بقيادة العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بتحرير ١٥ محضر اشغال، ٧ محاضر باعة جائلين، ٩ محاضر نظافة عامة، ١٣ محضر مضبوطات متنوعة، ٥٧ محضر ازالات ادارية وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد عادل شرشر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاء ذلك بإشراف اللواء محمد الصاوي حكمدار المديرية، واللواء عاطف أبو الوفا مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، ومعاونة ضباط المباحث والقوة الأمنية المرافقه لهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشة لضبط المخالفين وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

كما جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في ضبط كل ما يخل بالأمن العام ومنع الأنشطة المخالفة وتحقيق الانضباط والقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد.