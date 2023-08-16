حبس تشكيل عصابي للإتجار في الهيروين بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من مادة الهيروين المخدرة قبل ترويجها على عملائهم في منطقة بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

اتهام ٣ أشخاص بالإتجار في الهيروين بالجيزة

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام 3 عناصر "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم "12 عبوة من مسحوق الهيروين، 70 لفافة لذات المخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة

وأمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أن (لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.