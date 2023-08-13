الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي إلى 93 شخصا

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في هاواي، فيتو

أعلنت سلطات مقاطعة ماوي بهاواي، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق إلى 93 قتيلا.


ارتفاع عدد القتلى في حرائق الغابات بهاواي 

وبالأمس السبت،  أعلنت  السلطات الأمريكية عن وفاة 67 شخصًا بعد قيام  فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا فيما سعى المسؤولون  إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يذكر.

 

الكوارث الطبيعية في هاواي

وتعتبر حرائق الغابات هي من أكثر الكوارث الطبيعية التي تحدث في ولاية هاواي الأمريكية، وذلك بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصًا على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.
وتستعين فرق البحث في ولاية هاواي بالكلاب المدربة للبحث عن الجثث وقد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

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وبعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، لم يتضح بعد ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم.وتحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى لكن يبدو أنها لم تنطلق أثناء الحريق.


ومن جانبه قال  حاكم  ولاية هاواي جوش جرين لشبكة (سي.إن.إن) "لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث" في إشارة إلى صفارات الإنذار.

وفي السياق ذاته قال  العلماء إن تغير المناخ يزيد من تكرار وحدة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

ويذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا".

وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.

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كيف دمرت الحرائق بلدة تاريخية في هاواي؟

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مصر تعزي أمريكا في ضحايا حرائق ولاية هاواي

 

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