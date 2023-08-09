الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

إنبي يصدم الزمالك بشأن أوفا، واللاعب يثير الجدل

أحمد أوفا، فيتو
أحمد أوفا، فيتو

أصدر مجلس إدارة نادي إنبي قرارا صادما لنادي الزمالك بشأن لاعب الفريق البترولي أحمد أوفا الذي يرغب الأبيض في ضمه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي انبي أنه لا نية للتفريط في أوفا خلال الموسم القادم بناء على قرار المدير الفني تامر مصطفي لأنه أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق البترولي.

وكان نادي الزمالك قد دخل في مفاوضات مع نادي إنبي عن طريق بعض وكلاء اللاعبين لضم اللاعب للقلعة البيضاء تدعيما لصفوفه لاسيما مع ترحيب اللاعب بذلك.

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أوفا ينفي توقيعه للزمالك

ونفي أوفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توقيعه للزمالك  وقال: «أنا مكمل الموسم دا مع إنبي».

لكن بعد دقائق قليلة قام أوفا بحذف التدوينة مما أثار التساؤلات حول امكانية رحيله للزمالك.

وتألق أوفا بشكل لافت للنظر مع فريق إنبي في الموسم المنقضي وسجل 10 أهداف في موسمه الأول مع الفريق البترولي بالدوري المصري الممتاز.

 

وقف القيد بنادي إنبي

وقررت المحكمة الرياضية (كاس) حكمًا نهائيًّا إيقاف النادي البترولي عن القيد لـ3 فترات مقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة لدفع الغرامة.

وأصدرت (كاس) حكمًا نهائيًا في يونيو الماضي بحصول زياد بو غطاس علي مستحقاته  إلى جانب تغريم إنبي 910 آلاف دولار بعد فسخ التعاقد بين الطرفين؛ لعدم حصول اللاعب على مستحقاته.

ويتم رفع عقوبة إيقاف القيد حال قيام إنبي بسداد الغرامة الموقعة عليه.

يذكر أن مسئولو نادي إنبي دخلوا في مفاوضات مع زياد بوغطاس في الفترة الماضية لمحاولة حل الأزمة بشكل ودي.

وضم نادي إنبي مدافع النجم الساحلي الدولي التونسي زياد بوغطاس في صفقة انتقال حر موسم 2020 بعقد يمتد لـ3 مواسم إلا أنه فسخ تعاقده مع النادي بعد موسم واحد فقط.

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي حقيقة وقف القيد بالنادي بسبب اللاعب التونسي زياد بوغطاس.

وأكد إسماعيل تواصل النادي البترولي مع أنيس بن ميم محامي التونسي زياد بو غطاس لحل الأزمة بأسرع وقت ممكن بجدولة الغرامة المالية وعودة القيد لنادي إنبي.

وأضاف محمد إسماعيل أنه يتمنى الوصول لاتفاق مع محامي بو غطاس لحل مشكلة القيد خلال وقت قصير.

إنبي يبدأ فترة الإعداد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى فترة إعداده للموسم الرياضي 2024/2023 الجديد 5 أغسطس، بملاعب النادى الكيلو 17.

وحرص الجهاز الفني للفريق البترولي بقيادة تامر مصطفى على منح اللاعبين راحة طويلة عقب ضغط المباريات في الموسم الماضي والذي حقق خلاله الفريق المركز السادس بجدول الدورى الممتاز، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائى كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات.

أزمة أحمد عيد والزمالك وانبي

فجر محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي، مفاجأة بشأن أحمد عيد لاعب الزمالك المعار للنادي البترولي الموسم المنقضي، مؤكدًا أن الموقف لا يزال معلق وينتظر إخطار من الاتحاد المصري لكرة القدم، حول موقفه.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب من حقنا وأخطرنا اتحاد الكرة والزمالك، ولكن لم يتم الرد علينا".

وأضاف محمد إسماعيل: "لا بد من عقاب أحمد عيد، وأرسلنا شيك بمبلغ 3 ملايين إلى نادي الزمالك، لتفعيل بند شراء اللاعب حسب العقد المبرم، ولا بدَّ من تطبيق اللوائح على الكل بمعيار واحد، من أجل الابتعاد عن المشاكل".

عرض برتغالي لمحمد حمدي

وقال أيمن الشريعي رئيس  نادي إنبي في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "تلقينا عرض رسمي من الدوري البرتغالي لضم اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق وأيضًا عرض شفهي من الدوري الاسباني وخلال الأيام القادمة ستكون هناك مناقشات حول الصفقة مضيفًا أننا لن نقف أمام أي لاعب في الاحتراف وكان قد تلقينا عرض من نادي ويجان بقيمة 500 ألف إسترليني والصفقة لم تتوقف بسبب الماديات ولكن العرض كان مشروطًا بقيد اللاعب في ويجان بالفريق الأول وهذا الأمر يحتاج إلى موسمين".

وتابع "أحمد نادر حواش لم يتلقَّ أي عروض من الزمالك خلال الفترة الماضية واللاعب مستمر مع إنبي".

وتقدم مسؤولو نادي إنبي بشكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، ضد لاعب الفريق أحمد عيد، بعد قيام الأخير بالانقطاع عن تدريبات الفريق البترولي، منذ مشاركته مع منتخب مصر الأوليمبي في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي اختتمت مؤخرا في المغرب.

وجاءت تلك الخطوة من جانب مسئولي إنبي، بعد أن علموا أن اللاعب انضم إلى تدريبات نادي الزمالك رغم عدم انتهاء إعارته، على الرغم من قيام نادي إنبي بتفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المعار للفريق البترولي من نادي الزمالك.

وكان نادي إنبي أعلن انقطاع التواصل مع اللاعب، وعدم رده على اتصالات مسئولي إنبي منذ عودته من المغرب.

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