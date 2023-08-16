الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مغارة علي بابا في السماء، زامبيا تعتقل 6 مصريين على طائرة تحمل ملايين الدولارات وذهبا ومسدسات

مطار كينيث كاوندا
مطار كينيث كاوندا الدولي في العلصمة الزامبية لوساكا، فيتو

ذهب ودولارات ومسدسات، بدا الأمر وكأننا أمام "مغارة علي بابا" على متن طائرة خاصة، حيث أعلنت السلطات في زامبيا ضبط طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلو جراما و5 مسدسات بها 126 طلقة.

حدث ذلك في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة الزامبية لوساكا.

زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي

وعلى الفور، احتجزت السلطات 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات حول الطائرة الخاصة التى تحمل الممنوعات.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة التي حلقت من القاهرة بمصر، وعلى متنها "بضائع خطرة" هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

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ضبط طائرة خاصة وطائرة محلية

وقال ناسون باندا: “بناء على هذه المعلومات قمنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون بإجراء عملية أسفرت عن ضبط الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية”.

وأضاف باندا أن الأموال وضعت في عهدة بنك زامبيا مع استمرار التحقيقات في الأمر.

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