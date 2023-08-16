دنيا سامي: ظهوري مختلف في فيلم وش × وش وتصدر التريند مسؤولية كبيرة (فيديو)

فيلم وش في وش، تحدثت الفنانة الشابة دنيا سامي عن تفاصيل دورها فى فيلم وش × وش الذي انطلق العرض الخاص له مساء اليوم الثلاثاء بمسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت دنيا لـ (فيتو) إن دورها سيكون خادمة لدى تايسون محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

وأكدت أنها لن تكون خادمة عادية بل دورها مختلف تمامًا عما جسدته من قبل فالشخصية التي تجسدها تعشق تايسون وتسعى للزواج به بدلًا من أمينة خليل.. كذلك سيحمل دورها في الفيلم جانبًا دراميًّا حزينًا عكس أعمالها الكوميدية الأخيرة.

Advertisements

وتحدثت دنيا سامي عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل سيب وأنا أسيب وتصدره التريندات العربية. وقالت إنه مسؤولية كبيرة.

وكشفت الفنانة عن الكيميا الخاصة التي تجمعها بالفنان محمد ممدوح الشهير بـ تايسون وقالت أمينة خليل: تايسون حبيبي وصديقي وعشرتنا طويلة وجمعتنا نجاحات كثيرة جدًّا كمسلسل خلي بالك من زيري وقابيل وآخرهم فيلم وش في وش.

وأشارت أمينة إلى أن أهم ما يميز فيلم وش في وش هو تجمع ١٢ نجمًا ونجمة من أجيال مختلفة وضمهم في فيلم عائلي كوميدي.. وصرحت أنها لا تقلق من المنافسة على إيرادات السينمات.

وكانت تحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها فى فيلم وش في وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التي يسردها العمل إلا أن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل.

Advertisements

وتابعت أسماء خلال لقائها على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم وش فى وش: إنها تعمل حاليًّا على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل معاوية قائلة إن المسلسل صعب جدًّا سواء على المستوى الإنتاجي أو ظروف السفر او المشاهد ذاتها ومن المقرر انطلق عرضه فى موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

وتحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلي وش فى وش قائلًا: أن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطى عمق أكثر لتناول فكرة العمل.

وتابع تايسون أن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعى لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية في أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك.

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح أنه دائمًا ما يرغب فى العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء في السينما أو الدراما..

وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطور كبير فى كافة النواحي وهو ما أصبحنا نجده فى كل الدول العربية.

ويقام العرض الخاص لفيلم “وش في وش” اليوم الثلاثاء في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

قصة فيلم وش فى وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

أبطال فيلم وش فى وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.