الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

دنيا سامي: ظهوري مختلف في فيلم وش × وش وتصدر التريند مسؤولية كبيرة (فيديو)

دنيا سامي، فيتو
دنيا سامي، فيتو

فيلم وش في وش، تحدثت الفنانة الشابة دنيا سامي عن تفاصيل دورها فى فيلم وش × وش الذي انطلق العرض الخاص له مساء اليوم الثلاثاء بمسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت دنيا لـ (فيتو) إن دورها سيكون خادمة لدى تايسون محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

وأكدت أنها لن تكون خادمة عادية بل دورها مختلف تمامًا عما جسدته من قبل فالشخصية التي تجسدها تعشق تايسون وتسعى للزواج به بدلًا من أمينة خليل.. كذلك سيحمل دورها في الفيلم جانبًا دراميًّا حزينًا عكس أعمالها الكوميدية الأخيرة.

Advertisements

 

وتحدثت دنيا سامي عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل سيب وأنا أسيب وتصدره التريندات العربية. وقالت إنه مسؤولية كبيرة.

 

وكشفت الفنانة عن الكيميا الخاصة التي تجمعها بالفنان محمد ممدوح الشهير بـ تايسون وقالت أمينة خليل: تايسون حبيبي وصديقي وعشرتنا طويلة وجمعتنا نجاحات كثيرة جدًّا كمسلسل خلي بالك من زيري وقابيل وآخرهم فيلم وش في وش.

 

وأشارت أمينة إلى أن أهم ما يميز فيلم وش في وش هو تجمع ١٢ نجمًا ونجمة من أجيال مختلفة وضمهم في فيلم عائلي كوميدي.. وصرحت أنها لا تقلق من المنافسة على إيرادات السينمات.

وكانت تحدثت الفنانة أسماء جلال عن دورها فى فيلم وش في وش وقالت إنه كان تجربة مختلفة بالذات أن العمل على الرغم من كونه يناقش المشكلات والمصاعب التي يسردها العمل إلا أن إطاره الكوميدي خفف من هول ما يناقشه العمل.

 

Advertisements

 

وتابعت أسماء خلال لقائها على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم وش فى وش: إنها تعمل حاليًّا على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل معاوية قائلة إن المسلسل صعب جدًّا سواء على المستوى الإنتاجي أو ظروف السفر او المشاهد ذاتها ومن المقرر انطلق عرضه فى موسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

وتحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلي وش فى وش قائلًا: أن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطى عمق أكثر لتناول فكرة العمل.

وتابع تايسون أن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعى لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية في أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك.

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح أنه دائمًا ما يرغب فى العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء في السينما أو الدراما..

وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطور كبير فى كافة النواحي وهو ما أصبحنا نجده فى كل الدول العربية.

ويقام العرض الخاص لفيلم “وش في وش” اليوم الثلاثاء في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

 

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

 

قصة فيلم وش فى وش

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

 

أبطال فيلم وش فى وش

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

 

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم وش في وش دنيا سامي أمينة خليل الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

علي الطيب: أتمنى العودة لتقديم استاند أب كوميدي بعد نجاح ضحكني شكرا (فيديو)

محمد ممدوح: هذا سبب كل المشاكل الأسرية وبحب العمل مع أمينة خليل (فيديو)

هبة عبد الغني: مشاركة أنوشكا بفيلم "وش فى وش" زادته قيمة (فيديو)

الأكثر قراءة

مغارة علي بابا في السماء، زامبيا تعتقل 6 مصريين على طائرة تحمل ملايين الدولارات وذهبا ومسدسات

بعد تحذير مصر، أول دولة عربية تعلن رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد EG 5

عيد وفاء النيل كشفها، سابقة لم تحدث في تاريخ مصر بسبب التخزين الرابع بسد النهضة

بسبب الزمالك، أحمد عيد مهدد بالإيقاف بعد الانتقال للمصري

محمد أشرف بعد تعاقده مع زد: علي معلول طالبني بالرحيل عن الأهلي

4 لاعبين رحلوا بالمجان عن الزمالك في الانتقالات الصيفية

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بوساطة عربية، الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده (فيديو)

بدلا من تكريمه، حبس مخرج إيراني عرض فيلمه في مهرجان كان السينمائي

بعيدا عن أوكرانيا، صراع روسي أمريكي ينتهي بنتيجة غير متوقعة (فيديو)

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر السكر اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية