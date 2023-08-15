أخبار مصر اليوم، 5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس.. والأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس

قناة السويس، ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إيرادات العبور من قناة السويس كما ارتفعت كميات البضائع وأعداد السفن المارة من القناة وسط توقعات بمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، وفى الوقت نفسه تمتلك قناة السويس الحق فى منع بعض السفن من العبور منها وهو الأمر نفسه فى الموانئ المصرية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء حيث تنخفض انخفاضا طفيفا يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

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فتح 500 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة القومية للبريد تشارك بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد في محافظة بورسعيد.

5 مساجد جديدة تحصل على شهادة ضمان الجودة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، خمسة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ) ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 26 ) مسجدًا من الدرجة الأولى الفئة ( أ )،

الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج

أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على رفع الأمواج من (٢.٥:١.٥متر).

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك، ويؤدى الى ارتفاع الأمواج من (٢.٥:٣.٥ متر).

تنسيق الجامعات 2023

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أن عدد الطلاب المُتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق

تنسيق المرحلة الثانية 2023، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة نشر دليل التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني، وذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس الجاري؛ لتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة من خلال حملة التوعية التي تقدمها الوزارة.

الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المعتمدة في مصر

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لـ تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٥ ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

الحكومة تدرس تسوية مديونيات المنشآت العلاجية

قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بعض المقترحات التي من شأنها المساهمة في تسوية المديونيات على بعض المنشآت العلاجية لجهات مختلفة، وإعفائها من غرامات التأخير في السداد، من خلال التفاوض مع الجهات واتخاذ إجراءات تنفيذية في بعض القرارات الصادرة مسبقا.

توصيات مؤتمر المصريين بالخارج معروضة على رئيس الوزراء

قالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي إن مؤتمر المصريين بالخارج شهد تعاون الوزارة مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج.

التيسيرات والامتيازات الممنوحة للمصريين في الخارج

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن الوزارة نجحت في إتاحة تذاكر طيران مخفضة للمصريين بالخارج وعائلاتهم والطلاب الدارسين بالصين بالتعاون مع شركة مصر للطيران وصلت هذه التخفيضات إلى 33% أغلب السنة بجانب استجابة مصر للطيران لتسيير رحلة إضافية لبعض الأماكن خلال الأزمات.



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