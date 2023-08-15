وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد الدكتور حماده العطار للسنغال

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء تجديد إيفاد الدكتور حماده يوسف بدير العطار إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ للعمل بجامعة شيخ أنت جوب – دكار – السنغال.





مسابقة الإيفاد للخارج بين الائمة

وأعلنت وزارة الأوقاف إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة وأقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2023م، على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

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2- أن يكون قـد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان.

3- أن يكون حاصلًا في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين 2021/2022.

5- أن لا يزيد السن على (55) عامًا في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: (الـقـرآن الكريم كاملًا - العقيدة - التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله - السيرة النبوية والثقافة العامة - اللغة الأجنبية المتخصص فيها).

٧- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

٨ - أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( ١٣٧ ) لسنة ٢٠١٤م.

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشؤون القانونية - غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يلغ القرار، أو تسحب التوصية.

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

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