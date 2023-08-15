الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزيرة الهجرة: عدد كبير من المصريين بالخارج يطالبون بعودة مبادرة استيراد السيارات

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنه تم تغيير مسمى مؤتمر الكيانات المصرية إلى مؤتمر المصريين بالخارج حتى يعبر عن المصريين بالخارج.

 

مؤتمر المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة خلال المؤتمر الصحفي أن 1000 مصري شارك في مؤتمر المصريين بالخارج ممثلين عن 66 كيانا وتم مشاركة العديد من الجاليات في معظم دول العالم منها أفريقيا.

 

مبادرة سيارات المصريين بالخارج 

وأشارت وزيرة الهجرة في نهاية مؤتمر المصريين بالخارج انعقد في إطار عدد من المحاور وأهمها المحاور الاقتصادية والاستثمارية وتم التحدث من عدد من المبادرات منها مبادرة سيارات المصريين بالخارج 

Advertisements

وأكدت وزيرة الهجرة أن عددا كبيرا من المصريين بالخارج يطالبون بعودة المبادرة مرة أخرى حيث لاقت استحسانا من جميع المصريين بالخارج.

 

قانون التيسيرات الجمركية

وأكدت وزيرة الهجرة أن أهم إنجازات الوزارة خلال عام منها الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنه إلى 5 سنوات مع مد فترة تنفيذ القانون ل 6 شهور.

وأوضحت أن جميع الدول في العالم تبحث عن العملة مؤكدة أنه تم الشروع في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج بعد موافقة رئيس الوزراء والتنسيق مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين بالخارج لتحديد مجالات استثمار الشركة بجانب تشكيل المجلس التأسيسي للشركة.

وأكدت أن المصريين بالخارج طالبو بإعادة النظر في عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات ومنهم من طالب بأن تكون عملية التصويت إلكترونية وذلك مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية التيسيرات الجمركية السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الكيانات المصرية تصويت المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج و

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تبحث إشراك المصريين بالخارج في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وزيرة الهجرة تستعرض اليوم نتائج مؤتمر المصريين في الخارج وجهود الوزارة خلال عام

سها جندي: نستهدف توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال معاش إضافي

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

صافيناز كاظم تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر عرض مكتبتها للبيع

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

المقاولون يغرد خارج السرب، من يتدخل لإيقاف تعنت الأندية في احتراف اللاعبين؟

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

Advertisements

منوعات

المزيد

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية