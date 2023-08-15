وزيرة الهجرة: عدد كبير من المصريين بالخارج يطالبون بعودة مبادرة استيراد السيارات

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنه تم تغيير مسمى مؤتمر الكيانات المصرية إلى مؤتمر المصريين بالخارج حتى يعبر عن المصريين بالخارج.

مؤتمر المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الهجرة خلال المؤتمر الصحفي أن 1000 مصري شارك في مؤتمر المصريين بالخارج ممثلين عن 66 كيانا وتم مشاركة العديد من الجاليات في معظم دول العالم منها أفريقيا.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأشارت وزيرة الهجرة في نهاية مؤتمر المصريين بالخارج انعقد في إطار عدد من المحاور وأهمها المحاور الاقتصادية والاستثمارية وتم التحدث من عدد من المبادرات منها مبادرة سيارات المصريين بالخارج

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وأكدت وزيرة الهجرة أن عددا كبيرا من المصريين بالخارج يطالبون بعودة المبادرة مرة أخرى حيث لاقت استحسانا من جميع المصريين بالخارج.

قانون التيسيرات الجمركية

وأكدت وزيرة الهجرة أن أهم إنجازات الوزارة خلال عام منها الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنه إلى 5 سنوات مع مد فترة تنفيذ القانون ل 6 شهور.

وأوضحت أن جميع الدول في العالم تبحث عن العملة مؤكدة أنه تم الشروع في إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج بعد موافقة رئيس الوزراء والتنسيق مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين بالخارج لتحديد مجالات استثمار الشركة بجانب تشكيل المجلس التأسيسي للشركة.

وأكدت أن المصريين بالخارج طالبو بإعادة النظر في عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات ومنهم من طالب بأن تكون عملية التصويت إلكترونية وذلك مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية.