أخبار الأهلي، تغير جديد في الجهاز الفني للفريق وتمديد عقد محمد هاني

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي يعلن تمديد عقد محمد هانى خلال ساعات

وقال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن النادى الأهلى سوف يعلن خلال الساعات القليلة القادمة تمديد عقد محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأشار شبانة إلى أن الأهلى توصل لاتفاق محمد هانى على تمديد عقده لمدة ثلاثة سنوات قادمة وذلك بخلاف السنة المتبقية في عقده وأنه سوف يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة

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زد يضم محمد أشرف من الأهلي إعارة موسمين

وأعلن نادي زد، رسميا اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع محمد أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد، بعد صعوده للعب في الدوري الممتاز.

سموحة يتعاقد مع محمود وحيد قادمًا من الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس سموحة، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع محمود وحيد بقميص سموحة وعلق عليها: “نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة”.

زد يضم حمدي ياسر لمدة 5 سنوات قادما من الأهلى

وأعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

زد يتعاقد رسميا مع أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي

وأعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد أحمد سيد عبد النبي بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

انخفاض القيمة التسويقية للنادي الأهلي بعد رحيل محمد شريف للدوري السعودي

انخفضت القيمة التسويقية للنادي الأهلى بعد رحيل محمد شريف لاعب الفريق إلى الدوري السعودي وكذلك رحيل شادي حسين وعلي لطفي وبعض من العناصر الشابة لأندية الدوري الممتاز وذلك وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بتسويق اللاعبين.

بلغت القيمة التسويقية للنادي الأهلي الفترة الماضية في بداية الشهر الحالي 33 مليون و150 ألف يورو، وبعد رحيل بعض عناصر الفريق انخفضت القيمة لتصبح 31 مليون و 400 ألف يورو أي هبطت مليون و750 ألف يورو.

يذكر أن القيمة التسويقية لمحمد شريف لاعب الأهلي الراحل إلى الخليج السعودي مليون 800 الف يورو.

تغير جديد في الجهاز الفني لـ الأهلي

وقال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على اذاعة شعبى fm أن هناك تغييرا جديدا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار شبانة إلى أن الدكتور طارق أبو العينين الذي تقرر تعيينه رئيسا لجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا للدكتور أحمد أبوعبلة سوف يقوم بتغيير طاقم العلاج الطبيعي بالجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد وفائى، وذلك من أجل الاستعانة بطاقم علاج طبيعي خاص به.

وأكد شبانة أن الدكتور طارق أبوالعنين أنهى اتفاقه مع مسئولى النادى الأهلى على هذا الأمر، وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.