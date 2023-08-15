تغيير جديد في الجهاز الفني لـ الأهلي

الأهلي، قال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على اذاعة شعبى fm أن هناك تغييرا جديدا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار شبانة إلى أن الدكتور طارق أبو العينين الذي تقرر تعيينه رئيسا لجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلفا للدكتور أحمد أبوعبلة سوف يقوم بتغيير طاقم العلاج الطبيعي بالجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد وفائى، وذلك من أجل الاستعانة بطاقم علاج طبيعي خاص به.

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وأكد شبانة أن الدكتور طارق أبوالعنين أنهى اتفاقه مع مسئولى النادى الأهلى على هذا الأمر، وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

الأهلى يواجه أزمة هجومية في الموسم القادم

من ناحية أخرى يواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر أزمة في خط الهجوم قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بعد انتقال محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي ورحيل شادي حسين إلى نادى زد وترقب إيقاف محمود كهربا محليا بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة إلى جانب عدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد حتى الآن.

ويواجه المارد الأحمر أزمة في خط الهجوم حيث يتبقى في قائمة الثنائي محمود عبد المنعم كهربا المعرض للإيقاف وصلاح محسن العائد من الإعارة من صفوف فريق سيراميكا كليوباترا في ظل عدم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد حتى الآن.

موقف المهاجم الأجنبى الجديد

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك تريثا في عملية المفاوضات مع المهاجم الأجنبي الجديد لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف: كولر لديه رغبة في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري ولكن مدرب الفريق يرفض رحيله حتى الآن.

وأوضح المصدر أننا لدينا بدائل في تدعيم خط الهجوم والأمور مطمئنة بشكل كبير في هذا الملف.

كولر تحدث مع مقربين إليه داخل النادي الأهلي في منتصف الموسم الماضي وأكد لهم أنه لو استمر في قيادة الفريق الموسم القادم فإنه سيتخلص من أغلب لاعبي الخط الأمامي وهو ما حدث بالفعل في ميركاتو الصيف الجاري وفقا لما تستعرضه السطور التالية:

كولر أوصى مبكرا برحيل شادي حسين مهاجم الأهلي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة حيث انتقل اللاعب بالفعل إلى نادي زد.

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض أيضا عودة حسام حسن من الإعارة بنادي سموحة وأكد أنه لا يناسب طريقة لعبه ولا يصلح للأهلي في الوقت الحالي ومن ثم رفض الأهلي إعادة اللاعب وتم تفعيل بند الشراء من جانب سموحة.

وبالأمس رحل محمد شريف إلى الخليج السعودي حيث عانى اللاعب كثيرا الموسم الماضي على الصعيد الهجومي وأكد كولر أن اللاعب يعاني من أزمات في استغلال الفرص التي يحصل عليها ولم يعد يتبقى في الخط الهجومي سوى محمود كهربا وأيضا صلاح محسن العائد من الإعارة بنادي سيراميكا كليوباترا.

3 تحديات تواجه كولر مع الأهلى في الموسم المقبل

من ناحية أخرى يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحديات خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

يواجه المدرب السويسري 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلى وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدورى أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.

كما يواجه كولر تهديدا آخر مع الأهلى خلال الموسم القادم هو كأس العالم للأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويأمل في الظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي، الذي قدم فيه الأهلى أداء متراجعا وحصد فيها المركز الرابع بالمونديال الذي أقيم في المغرب، حيث يأمل في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالصعود إلى المباراة النهائية في المونديال، بعد الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مرات قبل ذلك في أعوام 2006 و2021 و2022.

ويواجه السويسري مارسيل كولر تهديدا آخر مع الأهلى وهو بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام للمرة الأولى، ويأمل في الحصول عليها وتأكيد جدارته في السيطرة على القارة الأفريقية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.