الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

زد يتعاقد رسميا مع أحمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي

أحمد سيد عبد النبي،
أحمد سيد عبد النبي، فيتو

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد أحمد سيد عبد النبي بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الأهلي لمدة خمس سنوات.

 

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نادي زد أحمد سيد عبد النبي الأهلي

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