الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

تعيين الدكتور أحمد عبد اللطيف نائبًا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد اللطيف نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي،

أصدر الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبداللطيف نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي-أحد أكبر مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية. 

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مساعى الهيئة للتميز المؤسسي 

ويأتي قرار تعيين عبداللطيف مديرا للتشغيل ونائبا لمدير مجمع الإسماعيلية الطبي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميداني الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة. 

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وكان عبداللطيف تولي منصب مدير العيادات الخارجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وساهم في حل عدد من شكاوى المواطنين فب العيادات الخارجية مما أهله لتولي منصب نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي. 

 

استقطاب كوادر بشرية جديدة 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان: نستهدف استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن التقييم المستمر للأداء والإنجاز هو معيار التصعيد، ولافتًا إلى أن حركة التكليفات  شملت دمج الكوادر الشابة مع ذوي الخبرة، والدفع بالكفاءات المتميزة للعمل الميداني، مما يدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية، وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وبأعلى معايير الجودة العالمية. 

 

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى دعم الجهاز التنفيذي بالهيئة بالعديد من أهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من ذوي الخبرة إلى الشباب، وتابع: ندعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية الجديدة.
 

مشيرا أن العنصر البشري أهم الأولويات بمنظومة العمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن دمج ذوي الخبرة بالطاقات الشابة حقق نموذجًا ناجحًا في إدارة وتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لهيئة الرعاية، ومؤكدًا ضرورة تعميم هذا النموذج بالفروع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

 

وأوضح  أن هيئة الرعاية ستصبح من أكبر الكيانات الحكومية خلال الـ 7 السنوات المقبلة مع امتداد منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة محافظات الجمهورية، وتابع: أن القوى البشرية هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لعملية الإصلاح الصحي الشامل الذي تقوم به الدولة المصرية.

 

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