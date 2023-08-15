الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

بقصد السرقة، حبس شاب قتل جاره في الطالبية

حبس المتهم بالقتل،
حبس المتهم بالقتل، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب قتل جاره المسن بـمنطقة الطالبية بقصد السرقة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

العثور على جثة مسن بالطالبية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “مجدي.م” مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

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وبإجراء التحريات تبين إن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجنى عليه بقصد السرقة، وأنه تسلل لشقة المجنى عليه وأثناء سرقته شاهده المجنى عليه فقام المتهم بقتله خوفا من الفضيحة.

 

وأضافت التحريات أن المتهم استولى على مبلغ مالي وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه وفر هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

تفاصيل القبض على المتهمين بالنصب والاحتيال

 

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال السحر والشعوذة عبر الإنترنت.

وكانت نيابة الجيزة طالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وكانت البداية بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى، يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.

 

وقامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتم تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونهم مزورين – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقر بنشاطهما الإجرامى، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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