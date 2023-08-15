هدى سلطان، ست الحسن التي منعها أهلها من التعليم بسبب الغناء، والغيرة وراء تعدد زيجاتها

هدى سلطان ، فنانة قديرة من فنانات الزمن الجميل، صاحبة جمال من نوع خاص شكلا وصوتا، أمضت أكثر من نصف قرن من الشهرة والأضواء في عالم الفن، لقبت بست الحسن صاحبة الصوت الذهبي، تركت بصمات في عالم الفن، كونت ثنائيا فنيا مع الفنان فريد شوقي، هي نجمة متعددة المواهب تمثيلا وغناءا للأعمال المرحة الخفيفة وفى نفس الوقت قدمت أدوار الإغراء والدلال ورحلت عام 2006 عن 81 عاما.



في مثل هذا اليوم 15 أغسطس 1925 ولدت جمالات بهيجة حسن عبد العال الحو الشهيرة بـ هدى سلطان بكفر أبو جندي مدينة طنطا محافظة الغربية، وهي شقيقة المطرب الراحل محمد فوزي، وتزوجت الفنان فريد شوقي، وجدة الممثلة الشابة ناهد فريد شوقى.

Advertisements

هدى سلطان صاحبة الصوت الذهبى

عشقت هدى سلطان الغناء منذ كانت طفلة ونظرا لقدوم شقيقها إلى القاهرة للغناء اتجهت هي الأخرى للغناء رغم معارضة والدها لها ولشقيقها من قبل الذى ظل مقاطعا لها حتى تزوجت من الفنان فريد شوقى، فتم التصالح وقدم لها مجموعة من الأغنيات.

الاذاعة كانت البداية



وجاء عمل هدى سلطان بالفن حينما سافر شقيقها المطرب محمد فوزي إلى القاهرة لكى يسلك طريق الفن والغناء وخلال إحدى زيارات والدة محمد فوزى للقاهرة لرؤية ابنها، دفع هدى سلطان الشوق إلى خوض تجربة الغناء فتقدمت إلى امتحان الإذاعة لكى تغنى من مختارات الإذاعة فنجحت وغنت يومها أغنية تقول «حبيبى مالقيتش مثاله.. سلطان على عرش جماله».

وتصادف ان أعلنت الصحف عن حاجة شركة نحاس فيلم لمطربة وممثلة جديدة لفيلم ست الحسن فتقدمت للاختبار.

هدى سلطان مع رشدى اباظة فى امرأة على الطريق



اكتشفها المنتج جبرائيل تلحمى وكانت البداية الفنية للفنانة هدى سلطان عام 1950 في فيلم " ست الحسن " للمخرج نيازى مصطفى، قدمت فيه دور وصيفة تعمل لدى ست الحسن «ليلى فوزى» بعدها اختارت لها المحامية الشهيرة مفيدة عبدالرحمن اسم هدى سلطان وبدأت طريقها إلى الفن.



عن بدايتها الفنية قالت هدى سلطان: من حسن حظي أن المدرسة التى تعلمت فيها كانت تعنى بتدريس طالباتها الموسيقى، وكانت مدرسة الموسيقى تقتنع وتردد دائما أن الموسيقى فن جميل بعد أن تتذوقه وتتعلمه كل فتاة، فتعلمت العزف على البيانو والعود في المدرسة، وبسبب حبى للغناء منعتنى أسرتي من الذهاب إلى المدرسة، وقررت الأسرة أن استكمل دراستي من البيت على أيدي مدرسة لإعطائي الدروس.. إلا أن حب الموسيقى كان في نفسي، فكنت أجمع بنات الجيران أغني وأعزف لهن ماتعلمته من الموسيقى، ولا أنكر أن تلك الأيام كانت بلا شك، من أجمل أيام العمر.

حكم القوى أول بطولة



أما أول بطولة سينمائية لـ هدى سلطان فكانت في فيلم " حكم القوى " عام 1951، حيث تعرفت فيه لأول مرة على فريد شوقى وبدأ الحب والزواج، لتنطلق بعده فنيا في مجموعة متميزة من الأفلام والاغنيات والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية.

فريد شوقى وهدى سلطان وزواج 18 عاما

وصف فريد شوقى هدى سلطان بقوله في أحد مقالاته عام 1960 قائلا: حبى الحقيقى هو حب العقل، وحب العقل هو حب هدى سلطان، كنت أمثل معها في فيلم "حكم القوي"، وكانت أول مرة تقع عيناى عليها في الاستوديو، واحببتها من أول نظرة، وكانت وتغنى غنوة "الكأس " وكان اسمها في الفيلم كوثر، وكنت أخطأ أنا في التمثيل وأناديها يا هدى فيضطر المخرج إلى إعادة اللقطة، وبعد مرور 18 يوما عرضت عليها الزواج وحضرنا عرض الفيلم الأول بيننا ونحن متزوجان هي تشبه حلاوة سى السيد البدوى.

غيرة وتعدد زيجات

تزوجت هدى سلطان خمس مرات المرة الأولى من رجل عادي اسمه محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها "نبيلة"، المرة الثانية من المنتج "فؤاد الجزايرلي"، المرة الثالثة كانت من "فؤاد الأطرش" شقيق الفنان فريد الأطرش، والمرة الرابعة كانت من وحش الشاشة فريد شوقي، وانجبت منه ابنتيهما "مها" و"ناهد"، الخامسة والأخيرة كانت بعد انفصالها عن فريد شوقي مباشرًة من المخرج “حسن عبد السلام”، ومعظم الطلاق لهذه الزيجات وقع بسبب الغيرة.

من أشهر أغنيات هدى سلطان التي تزيد عن 100 أغنية أغلبها تضمنتها أفلامها " ان كنت ناسى أفكر، أبين زين واشوف الودع، مال القمر، أحبك ياحسن، ومن أشهر أفلامها التي بلغت 80 فيلما منها عشرين فيلما قدمتها مع الفنان فريد شوقى في ثنائيات شهيرة منها: جعلونى مجرما، رصيف نمرة 5 ، لمين هواك، المحتال، الاسطى حسن، النمرود، سوق السلاح وغيرها.

هدى سلطان بعد الحجاب

من الأغنيات التي لحنها الفنان محمد فوزى لشقيقته هدى سلطان: “لاموني وارتضيت باللوم”، وبعدها مجموعة من الأغاني الشهيرة، منها: “يا ضاربين الودع، عمري مادقت الحب، متع شبابك بالأمل، يامجربين الحب، ياحلاوة الورد، محسودة، إن كان على القلب وهبتولك، ومافيناش من قولة آه”، كما أنتج لها فيلما واحدا مع فريد شوقي هو “فتوات الحسينية”،

وداد الغازية غناء وتمثيل على المسرح



كما قدمت هدى سلطان في مشوارها الفني 8 مسرحيات منها: وداد الغازية، الحرافيش، بمبة كشر، سيد درويش، الملاك الأزرق، اتجهت بعدها الى التليفزيون فقدمت مايزيد عن 15 مسلسلا تليفزيونيا أشهرها (الوتد، ليالى الحلمية، الليل وآخره، أرابيسك، الوتد،كما قدمت دور الست أمينة فى ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة ).

انغام آخر أعمالها



في السبعينات تخلت هدى سلطان عن أدوار الدلال والغناء فقدمت مع حسن الإمام فيلم "حياتي هي الثمن" بدون غناء، كما قدمت أفلام: بدور، دلال المصرية، السيرك، شلة الأنس، وفي الثمانينات ارتدت الحجاب، واتجهت إلى تقديم أدوار الأم أو الفنانة المتزنة والريفية العاقلة، وكان آخر أدوارها في فيلم “وداعا بونابرت” مع يوسف شاهين، وفيلم “أنغام” مع هنرى بركات.