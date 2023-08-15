الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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حوادث

المعمل الكيمياوي يحدد مصير 3 تجار مخدرات ببولاق الدكرور

القبض على المتهمين،
القبض على المتهمين، فيتو

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المضبوطات في واقعة القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من مادة الهيروين المخدرة قبل ترويجها على عملائه في منطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل القبض علي المتهمين 

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام 3 عناصر "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم "12 عبوة من مسحوق الهيروين، 70 لفافة لذات المخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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