مصارعة وكرة قدم وإلقاء شعر، أحمد عمر هاشم يكشف هواياته لأول مرة

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، لأول مرة أنه كان يمارس الرياضة في الصغر خاصة في مرحلة الابتدائية والثانوية العامة.

الدكتور أحمد عمر هاشم

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة أنه لعب كرة القدم خاصة في المرحلة الابتدائية، أما في مرحلة الثانوية العامة فكان يمارس لعبة المصارعة.

وقال هاشم عن هواياته: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

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ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.

وخلال اللقاء جاوب د. أحمد عمر هاشم على السؤال الأصعب وهو كيف تصنع الفتوى في مصر، كما تطرق إلى مصطح العارفين بالله محددا شروط أن تكون ولي من أولياء الله.



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.