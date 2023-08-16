تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام وعلاقتها بطول العمر وزيادة الرزق

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام، حينما يكتسي الشعر الأسود باللون الأبيض يطلق على الشخص أنه أصبح عجوزا وحينما يبلغ الشخص الخمسين من العمر يصبح شعره أبيض وهو من علامات كبر السن والدخول فى مرحلة الشيخوخة فالشعر الأبيض له العديد من المدلولات فهو يدل على كبر سن الشخص.. هذا في الواقع أما رؤية الشعر الأبيض في المنام فله العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام

في كتاب جامع التفاسير قَالَ بَعضهم رُؤْيَة الشيب للشباب تؤول بقدوم غَائِب وَقيل إِن الشيب طول عمر وَمن رأى أَنه ينتف شَيْبه فَإِنَّهُ يُخَالف السّنة ويستخف بِأَهْل الْخَيْر.

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ورؤية الشعر الأبيض في المنام في كتاب قواعد تفسير الأحلام قيل إِن كَانَ السوَاد فِي لحيته أَكثر فالجهل فِيهِ أَكثر وَإِن كَانَ الشيب أَكثر فالخير وَالْعقل أَكثر.

ومن رأى في المنام من الشَّبَاب من يصلح لَهُ الشيب كالعلماء والفقراء وأرباب الدّين أَن لحيته قد شابت حصل لَهُ خير وجاه ورفعة.

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام لـ ابن سيرين

ويقول ابن سيرين يكره بياض الشعر للشباب ويقال الشيب الافتقار والهم إذا طال الشعر فإن رأى ذلك فقيرًا اجتمع عليه مع فقره دين وربما حبس فإن رأى أنه نتف شيبه فإنّه يخالف السنة ويستخف بالمشايخ فإن رأى شاب في شعره بياض فإنه قدوم غائب عليه وقيل إن الشيب في التأويل زيادة وقار ودين وقيل هو زيادة عمر لقوله تعالى: (ثمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا). والشيب في اللحية وقار وهيبة والخضاب ستر.

تفسير رؤية بياض شعر الرأس في المنام

ومن رأى كأن رأسه أشيب فإنّه يولد له لقوله تعالى: ( وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا)،

وحكي أنّ الحجاج بن يوسف رأى كأن رأسه ولحيته قد ابيضتا فلقي عبد الملك بن مروان هم وغم وتغير في أمره.

أما المرأة إذا رأت شيب جميع رأسها دلت رؤياها على فسق زوجها فإن كان زوجها صالحًا فإنّه يغايرها بامرأة أخرى أو جارية وإن لم يكن كذلك فإنّه يصيبه منها غم أو حزن.

ومن يري في المنام شعر مقدم رأسه انتثر ابيض أصابه ذل في الوقت فإن رأى كأن شعر مؤخر رأسه قد انتثر أبيض يدل ذلك على هوان يصيبه في حال شيبه فإن رأى كأن شعر الجانب الأيمن من رأسه انتثر أبيض دل على أنه يصاب بالذكور من أقربائه فإن كأن شعر الجانب الأيسر من رأسه انتثر أبيض فإنه يصاب بالأثاث.

تفسير رؤية سواد الشعر في المنام

أما سواد شعر المرأة في المنام يدل على شيئين أحدهما محبة زوجها لها والثاني استقامه أحوال زوجها إذا رأت المتزوجة في المنام تكشف شعرها فإنّ زوجها يغيب عنها فإن رأت كأنها لم تزِل مكشوفة الرأس فإن زوجها لا يرجع إليها وإن لم يكن لها زوج لم تتزوج أبدًا فإن رأت شعرها كثيفًا وأبصر الناس ذلك منها فإنّها تفتضح في أمره.

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام لـ النابلسي

والشيب في المنام وقار للأحداث وقيل إنه يدل على طول العمر وقيل يدل على الضعف ويدل على الفقر إذا كان في اللحية والرأس جميعًا.

تفسير رؤية بياض شعر الرأس في المنام

ومن يرى في المنام شاب رأسه وله امرأة حامل أتاه ذكر ومن نتف الشيب من اللحية أو قطعه فإنه يوقر الشيوخ. وإذا رأت المتزوجة الشيب برأسها فإن زوجها فاسق وإن لم يكن فاسقًا فإنه يغيرها بزوجة وقيل شيب الرأس قدوم غائب أو قدوم ضيف.

تفسير رؤية بياض شعر المرأة في المنام

ورؤية شيب المرأة المجهولة إيباس الزرع، وقيل شيب المرأة كلام قبيح تسمعه من أقارب زوجها وربما يدل على الطلاق لأن الرجال تكره شيب المرأة.

تفسير رؤية بياض شعر اللحية في المنام

ومن كانت لحيته سوداء ورأي في المنام أنها أبيضت فقد هلك دينه أو يذهب ماله.

ومن كانت لحيته سوداء ورأى أن فيها بياضًا من الواحدة إلى الثلاثة طلعت في لحيته فإنه يطلع له مولود ذكر وإن كان له غائب وهو به مولع وعليه حريص قدم.

ومن رأى أن لحيته بيضاء براقة ينال عزًا وجاهًا وذكرًا جميلًا في البلاد، وربما دل الشيب في اللحية على النصال المؤلمة في الأبدان وعلى البعد والجفاء، ومن رأى بلحيته شيبًا ولم يتكامل بياضها فهو أجود للقوة والوقار. دلائل أخرى في رؤية بياض الشعر في المنام شيب شعر الجسد للأغنياء يدل على خسران في المال وللفقير دين لا يمكن قضاؤه ووشيب العسكر جميعه فرارًا وضعف وشيب المريض موته وكفنه لا سيما إن شاب شعر جسده والشيب للخائف أمان من حاكم أو ملك.

ومن يري في المنام أن شيبه قد ذاد وكان أشيب أن شيبه قد زاد فوق حاله وكان في شيبه سواد فإن ذلك وقار على وقار وإن لم يبق على سواده شيء فإنه يرى من رئيسه أو ممن هو فوقه ما يكره وإن رأى، ومن رأى أن شعر صدره أبيض فإن طعامه يتغير وينتن.

الشيب نقصان المال لا سيما إذا طال الشعر فإن رأى ذلك فقير فإنه يجتمع عليه مع فقره دين عظيم وهم وحبس وإن رأى أنه نتف شيبة من شعره فإنه يخالف السنة ولا يوقر الشيوخ.

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام لـ ابن شاهين

ويقول ابن شاهين رُؤْيا الشيب للشباب تؤول بقدوم غَائِب، وَمن رأى أَنه ينتف شَيْبه فَإِنَّهُ يُخَالف السّنة ويستخف بِأَهْل الْخَيْر وَقيل إِن الشيب طول عمره لقَوْله: (ثمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا).

ومن رأى لحيته بَيْضَاء وفيهَا قَلِيل من السوَاد فَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه: إِن كَانَ لَهُ غَائِب فَهُوَ مولع وَرُبمَا يقدم عَلَيْهِ ويأتيه ولد ذكر أَو طول حَيَاته.

وَمن رأى أَنه لَيْسَ لَهُ شيبا الْآن وَقد نبت لَهُ ذَلِك فَإِنَّهُ يدل على أَنه يُولد لَهُ ابنتان أَو لأحد من أَقَاربه.

ورؤية الشعر الأبيض في المنام عند ابن غنام تفسير رؤية بياض شعر اللحية في المنام الشيب يدل على الْفقر إِذا كَانَ فِي اللِّحْيَة والراس جَمِيعًا، وَمن رأى بلحيته شيبا وَلم يتكامل بياضها فَهُوَ أَجود للقوة، وَمن نتف الشيب من لحيته أَو قطعة فَإِنَّهُ لَا يوقر الشُّيُوخ.

تفسير رؤية الشعر الأبيض في منام المتزوجة

ومن شَاب رَأسه وَله امْرَأَة حَامِل أَتَاهُ ولد ذكر لقَوْله تَعَالَى:(وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا)،

وَإِذا رَأَتْ الْمَتزوجة في المنام الشيب برأسها فَإِن زَوجهَا فَاسق وَإِن لم يكن فَاسِقًا فَإِنَّهُ يغيرها بزَوْجَة وَقيل شيب الرَّأْس قدوم غَائِب وَقيل شيب المرأة كَلَام قَبِيح تسمعه من أقَارِب زَوجهَا وَرُبمَا دلّ على الطلاح لِأَن الرِّجَال تكره شيب النِّسَاء.

وقيل شيب الْمَرْأَة المجهولة يباس الزَّرْع، وإِن الْمَرْء يكون فِي لَيْلَة مظْلمَة لَا يعرف الْوَقْت فَيرى كَأَن امْرَأَة شَائِبَة فيزول الظلام وتبرز النُّجُوم، وشيب المراة المجهولة دَلِيل أَن الْحَصاد قد دخل وقته وَإِن كَانَ فِي الشتَاء تَحت خوف من عَطش حَتَّى يبس.

تفسيرات أخرى لرؤية بياض الشعر في المنام

والشيب فِي الْمَنَام وقار، وَقيل إِنَّه يدل على طول الْعُمر لِأَن كل من طَال عمره رأى الشيب، وَقيل الشيب فِي الْمَنَام يدل على الضعْف والشيب للصبيان هم يَنَالهُ لقَوْله تَعَالَى: (يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا)، أَرَادَ الله عز وَجل الْإِنْذَار بهول ذَلِك الْيَوْم إِنَّه يشيب من لَيْسَ يشيب فِي الْعرف بَين النَّاس لفرط مَا يرَوْنَ من الْأَهْوَال والفرار.

وشيب شعر الْجَسَد للأغنياء يدل على خسران فِي المَال وللفقير دين يُمكنهُ قَضَاؤُهُ، وَقيل الشيب قدوم ضيف، وشيب الْعَسْكَر كُله فرار وَضعف، وشيب الْمَرِيض مَوته وكفنه سِيمَا إِن شَاب شعر جسده والشيب للخائف أَمَان من حَاكم أَو بلد.

و قيل الشيب يدل على ضعف فِي الْقُوَّة والشيب يدل على ولد ذكر لقَوْل الله تَعَالَى: (وَاشتَعَلَ الرَّأسُ شَيبًا)،

تفسير رؤية الشعر الأبيض في المنام

في كتاب جامع التفاسير قَالَ بَعضهم رُؤْيَة الشيب للشباب تؤول بقدوم غَائِب وَقيل إِن الشيب طول عمر وَمن رأى أَنه ينتف شَيْبه فَإِنَّهُ يُخَالف السّنة ويستخف بِأَهْل الْخَيْر.

رؤية الشعر الأبيض في المنام في كتاب قواعد تفسير الأحلام قيل إِن كَانَ السوَاد فِي لحيته أَكثر فالجهل فِيهِ أَكثر وَإِن كَانَ الشيب أَكثر فالخير وَالْعقل أَكثر.

ومن رأى في المنام من الشَّبَاب من يصلح لَهُ الشيب كالعلماء والفقراء وأرباب الدّين أَن لحيته قد شابت حصل لَهُ خير وجاه ورفعة والله اعلم.