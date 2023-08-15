المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة سرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، المتهم مجدي ا.س، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في دائرة قسم شرطة العجوزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين المستشار خالد عمار والمستشار ياسر جلال زكي وأمانة سر محمد شعراوي

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 في الجناية رقم ٢١٨٨٧، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من المجني عليه م.ح.م، بسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح أثناء سيره في الشارع دائرة القسم، أخرج المتهم وأشهر في وجهه سلاحا أبيض مطواة، واستولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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