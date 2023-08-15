حبس تشكيل عصابي نسائي بتهمة سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب المغافلة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى نسائي بتهمة سرقة المشغولات الذهبية من السيدات بأسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات في إسوان.

وكانت قد لجأت سيدتان إلى تكوين تشكيل عصابي نسائي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة المشغولات الذهبية من السيدات في أسوان على غرار ريا وسكينة.

سرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة"

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط (سيدتين- مقيمتين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة".

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وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. وأرشدتا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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