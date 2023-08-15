الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 100 طن مادة خام لعصير بدون بيانات بالدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

نجحت حملات تموينية في ضبط 100 طن مادة خام لعصير بدون بيانات بالدقهلية، وذلك بناء على توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات  السيد  دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية مشددا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمنشآت  التجارية والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين..

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وبالتنسيق مع العقيد خالد دويدار مدير مباحث تموين الدقهلية وتحت إشراف أ.على حسن وكيل المديرية تشكلت الحملة اليوم الثلاثاء  برئاسة الدكتورة شيماء الهندى رئيس قسم البيوع التجارية بالمديرية وعضوية الهام سامى والدكتورة ايمان عماد الدين من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ووليد محمد مفتش الأغذية ناحية مركز اجا.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة تابع لشركة عصير وأثناء التفتيش تم ضبط عدد ٥٠٠ برميل زنة البرميل الواحد ٢٠٠ كيلو جرام بإجمالي  ١٠٠ طن مادة خام لعصير الجوافة غير مدون عليه أى بيانات مخالفا بذلك للقانون  ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش التجارى وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.. كما تم سحب عينة منها لارسالها للتحليل المعملى..

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتى ذلك فى إطار متابعة ومراقبة مديرية تموين الدقهلية  للأسواق للاطمئنان على صحة وسلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين وتوافر السلع وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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الاشتراطات الصحية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور علي المصيلحى وزير التموين المنشات التجارية أيمن مختار محافظ الدقهلية تكثيف الحملات الرقابية تطبيق القانون على المخالفين على المصيلحى وزير التموين مباحث تموين الدقهلية

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