الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منع مسلمات من الاستحمام فى شاطئ إيطالي بـ البوركينى ووصفه بملابس العصور الوسطى

البوركينى،فيتو
البوركينى،فيتو

مع حلول فصل الصيف، تسيطر أزمة البوركيني على شواطئ أوروبا، الأمر الذي تعانى منه المسلمات فى تمييز صريح ضد فئة محددة فى المجتمع لدرجة تصل لحرمان المسلمات من التمتع بالاستحمام.

منع مسلمات من نزول شاطئ إيطالي بـ البوركيني

وقبل أيام ظهرت أزمة البوركينى فى فرنسا، واليوم وصلت إلى إيطاليا بعد منع مسلمات من الاستحمام بالمايوه البوركينى على شاطئ ترييستي الواقع قرب الحدود مع سلوفينيا.

 

ووفق وكالة "أنسا" الإيطالية إنه تم منع مجموعة من النساء المسلمات، يوم الأحد، من الاستحمام بالبوركيني على شاطئ ترييستي شمال شرق إيطاليا قرب الحدود مع سلوفينيا.

Advertisements

 

ولفتت الوكالة، أن المسلمات دخلن القسم المخصص للنساء فقط من شاطئ ليدو بيديسين، وهو الشاطئ الوحيد المعزول في أوروبا، حيث يوجد جدار يفصل الرجال عن النساء والأطفال.

 

كما نقل موقع "in trieste"، أنه تم منع امرأتين مسلمتين من الاستحمام بكامل ملابسهما يوم الأحد،  في شاطئ بيدوسين بعد أسبوعين من توجيه عمدة مونفالكون رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحلية يقول فيها إن الاستحمام بالبوركيني على الشواطئ أمر مرفوض.

عمدة مونفالكون تصف البوركيني بـ العصور الوسطى

وكتبت عمدة مونفالكون، آنا ماريا سيسينت، رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة هناك قائلة: إن الاستحمام بملابس كاملة على الشواطئ "غير مقبول".

 

وطالبت سيسينت بوقف ممارسة الاستحمام "بملابس غير ملابس السباحة"، مضيفة أن "أشكال أسلمة أراضينا لا يمكن قبولها".

 

ونقلت وكالة "أنسا"، فقد أكدت آنا ماريا سيسينت بأنهم يعملون على بناء إجراء مناسب يحظر الاستحمام في البحر بالبوركيني أو بأي شكل آخر، وتابعت قائلة: "نحن أناس جادون، بحلول أكتوبر سأكون مستعدة لهذا الإجراء".

 

وصرحت بأنها كانت ضد "العودة إلى العصور الوسطى"، وقالت إنها كتبت بالفعل رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة تدعوهم إلى عدم الاستحمام بملابسهم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

البوركيني ارتداء البوركيني المايوه البوركيني

مواد متعلقة

البوركيني في الغرب، صراع ساخن كل صيف بين حقوق الإنسان وحرية العبادات

تبدأ من 295 جنيها.. أسعار وأنواع البوركيني في الأسواق (فيديو)

ads

الأكثر قراءة

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

مرتضى منصور يعلن موعد سفر فريق يد الزمالك للسعودية والتجديد لـ أحمد الأحمر

تغيير جديد في الجهاز الفني لـ الأهلي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

بعد صفقة نيمار، الهلال السعودي أكثر أندية العالم إنفاقا على الصفقات

النصر السعودي يعرض نجم الفريق على برشلونة

Advertisements

منوعات

المزيد

تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المعتمدة في مصر

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

المزيد
ads

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads