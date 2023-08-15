منع مسلمات من الاستحمام فى شاطئ إيطالي بـ البوركينى ووصفه بملابس العصور الوسطى

مع حلول فصل الصيف، تسيطر أزمة البوركيني على شواطئ أوروبا، الأمر الذي تعانى منه المسلمات فى تمييز صريح ضد فئة محددة فى المجتمع لدرجة تصل لحرمان المسلمات من التمتع بالاستحمام.

منع مسلمات من نزول شاطئ إيطالي بـ البوركيني

وقبل أيام ظهرت أزمة البوركينى فى فرنسا، واليوم وصلت إلى إيطاليا بعد منع مسلمات من الاستحمام بالمايوه البوركينى على شاطئ ترييستي الواقع قرب الحدود مع سلوفينيا.

ووفق وكالة "أنسا" الإيطالية إنه تم منع مجموعة من النساء المسلمات، يوم الأحد، من الاستحمام بالبوركيني على شاطئ ترييستي شمال شرق إيطاليا قرب الحدود مع سلوفينيا.

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ولفتت الوكالة، أن المسلمات دخلن القسم المخصص للنساء فقط من شاطئ ليدو بيديسين، وهو الشاطئ الوحيد المعزول في أوروبا، حيث يوجد جدار يفصل الرجال عن النساء والأطفال.

كما نقل موقع "in trieste"، أنه تم منع امرأتين مسلمتين من الاستحمام بكامل ملابسهما يوم الأحد، في شاطئ بيدوسين بعد أسبوعين من توجيه عمدة مونفالكون رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحلية يقول فيها إن الاستحمام بالبوركيني على الشواطئ أمر مرفوض.

عمدة مونفالكون تصف البوركيني بـ العصور الوسطى

وكتبت عمدة مونفالكون، آنا ماريا سيسينت، رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة هناك قائلة: إن الاستحمام بملابس كاملة على الشواطئ "غير مقبول".

وطالبت سيسينت بوقف ممارسة الاستحمام "بملابس غير ملابس السباحة"، مضيفة أن "أشكال أسلمة أراضينا لا يمكن قبولها".

ونقلت وكالة "أنسا"، فقد أكدت آنا ماريا سيسينت بأنهم يعملون على بناء إجراء مناسب يحظر الاستحمام في البحر بالبوركيني أو بأي شكل آخر، وتابعت قائلة: "نحن أناس جادون، بحلول أكتوبر سأكون مستعدة لهذا الإجراء".

وصرحت بأنها كانت ضد "العودة إلى العصور الوسطى"، وقالت إنها كتبت بالفعل رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة تدعوهم إلى عدم الاستحمام بملابسهم.

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