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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشرات الدولار، فيتو
مؤشرات الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الامريكى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء  ، الدولار يحاول اختراق مستويات جديدة أعلى المستوى 102.700 والثبات على المستوى الجديد عند 102.900 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من المقاومة الواضحة خلال حركة التعاملات والتي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة. 

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي مقارنة مع العملات الأجنبية الستة الأخرى 

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%  .

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اقرأ التالى: ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

الدولار، فيتو 

 

تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

ترصد “فيتو” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، حيث إن مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

 

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