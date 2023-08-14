الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

بلومبرج: المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة في سبتمبر

البنك المركزي الأوروبي،
البنك المركزي الأوروبي، فيتو

أظهر استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته وكالة بلومبرج، أن سعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي سيرتفع من 3.75% حاليًا إلى 4% في سبتمبر، وفي الوقت ذاته، يتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يبدأ مسؤولو السياسة النقدية خفض تكاليف الاقتراض في مارس 2024، أي قبل شهر مما كانوا يتوقعونه في السابق.

 

وقف حملات رفع أسعار الفائدة

يأتي نشر نتائج الاستطلاع في الوقت الذي تدرس فيه البنوك المركزية الكبرى وقف حملات رفع أسعار الفائدة التي استمرت لأكثر من عام.

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زيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اجتماع البنك يومي 13 و14 سبتمبر سيشهد زيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ثم سيتوقف بعد ذلك عن زيادتها.

البنك المركزي الأوروبي، فيتو

منذ آخر اجتماع لمسؤولي السياسة النقدية، أشارت أبحاث البنك المركزي الأوروبي إلى أن التضخم الأساسي -وهو مقياس يحظى باهتمام كبير- ربما بلغ مستوى الذروة.

 

علاوة على ذلك، كشف استطلاع منفصل لآراء المستهلكين، أن توقعات زيادة الأسعار في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، انخفضت أكثر، رغم أن الزيادة تظل أعلى من مستهدف 2%.

 

مع ذلك، رفع المحللون في استطلاع "بلومبرج" توقعاتهم للتضخم في عام 2023، والتضخم الأساسي خلال العامين الجاري والمقبل، في حين يختبر مقياس السوق لزيادات الأسعار ارتفاعات قياسية.

 

مقدار رفع الفائدة في سبتمبر

ترى أسواق المال حاليًا أن هناك احتمالًا بنسبة 70% بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

 

ودعا عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى توخي الحذر إزاء "ضبط موقف سياستنا النقدية إذا أردنا الوصول إلى هدف التضخم الخاص بنا من دون إلحاق أضرار غير ضرورية بالنشاط الاقتصادي".

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رغم أن منطقة اليورو نجت حتى الآن من الركود، فإن أكبر أعضائها، ألمانيا، عانت من الركود في فصل الشتاء وخلال الربع الثاني من العام.

 ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تأتي فترة الثلاثة أشهر التي تنتهي في سبتمبر بنمو صفري أيضًا، مع توقعات بأن ينكمش الإنتاج الألماني بمعدل 0.3% خلال عام 2023 ككل، مع خفض توقعات النمو في عام 2024 أيضًا إلى 0.8% من 1%.

 

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