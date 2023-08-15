الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إعادة فتح باب التقديم الإلكتروني للجامعة الأهلية بالعبور

الجامعة الأهلية بالعبور،
الجامعة الأهلية بالعبور، فيتو

قررت جامعة بنها الأهلية بالعبور إعادة فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية للعام الأكاديمي 2024.

 

تحرير 107 محاضر للمخابز المخالفة في القليوبية

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات بقليوب


 وذكرت الجامعة  في بيان لها أن  جامعة بنها الأهلية ترحب بأبنائها طلاب الثانوية العامة من خلال التقديم عبر موقع الجامعة على الانترنت على الرابط التالي: 
🔗 https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

وذلك للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية وهي:
1- كلية الطب البشرى
2- كلية طب الأسنان
3- كلية العلاج الطبيعي
4- كلية الهندسة
5- كلية علوم الحاسب
6- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

Advertisements

أوضح البيان أنه سيكون التعامل فقط من خلال هذا الرابط وموقع الجامعة على الانترنت، ولن يسمح بتقديم طلبات باليد إطلاقًا.
أشار البيان  سيتم فتح الرابط اليوم الثلاثاء ١٥ أغسطس الساعه ٢ ظهرا علي ان يتم غلق باب التقديم يوم الجمعة ١٨ اغسطس الساعة ١٢ ظهرا.
وفيحالةه القيام بالتسجيل الإلكتروني من قبل فلا يتم التسجيل مرة أخرى. 
سيتم إرسال بريد إلكتروني ( ايميلات) للطلاب المرشحين مبدئيًا خلال الأسبوع القادم وذلك لفحص أصول الأوراق المقدمة مع العلم بأن محتوى الإيميل يعتبر لاغيًا بعد مضي 48 ساعة من تاريخ إرساله.
ويرجى متابعة موقعنا أولا بأول وسوف نوافيكم بآخر المستجدات.

للتسجيل الدخول على الرابط التالي:
🔗 https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

لمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات برجاء زيارة موقع الجامعة: 
🌐 https://bnu.edu.eg/

الصفحة الرسمية على الفيسبوك: https://fb.com/BenhaNationalUniversity

للتواصل والاستفسارات:
📧 info@bnu.edu.eg

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة بنها الاهلية بالعبور جامعة بنها الاهلية جامعة بنها موقع فيتو محافظ القليوبية

مواد متعلقة

بيونج يانج: نشوب الحرب النووية صار مسألة وقت

تحرير 107 محاضر للمخابز المخالفة في القليوبية

محافظ القليوبية يوجه بحل مشكلة الفصول المغلقة لمواجهة الكثافة العددية

محافظ القليوبية في جولة لمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد مشروع ممشى النيل

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

رسميا، أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا وضم سويلم وبسيوني للمجلس

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

120 جنيهًا تراجعًا فى سعر الذهب خلال 48 ساعة

التفاصيل الكاملة لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

انخفاض القيمة التسويقية للنادي الأهلي بعد رحيل محمد شريف للدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

منع مسلمات من الاستحمام فى شاطئ إيطالي بـ البوركينى ووصفه بملابس العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المعتمدة في مصر

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية