المقاولون العرب يضم إسلام عبد النعيم لمدة موسمين

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع إسلام عبدالنعيم لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين.



ووقع إسلام عبد النعيم على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقى غريب المدير الفني.



وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع إسلام عبد النعيم، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع العربي بدر لاعب النادي الأهلي لمدة 3 سنوات.

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ووقع العربي بدر على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع العربي بدر لاعب الأهلي، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وعلى صعيد متصل اقترب نادي المقاولون العرب، من ضم ثنائي بيراميدز أحمد فوزي، وعماد ميهوب، على سبيل الإعارة، استعدادا للموسم الجديد.

وتوصل مسئولو نادي المقاولون العرب إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين لتجديد إعارة أحمد فوزي، والحصول على خدمات عماد ميهوب لاعب بيراميدز والذي كان معارا لنادي إنبي.

جدير بالذكر أن نجمي بيراميدز أحمد فوزي وأحمد عاطف قطة لاعبي بيراميدز والمعارين لنادي المقاولون الموسم الماضي ظهرا بمستوى مميز تحت قيادة الكابتن شوقي غريب علاوة على تواجدهما في صفوف المنتخب الأولمبي الذي تأهل لأولمبياد باريس 2024.



وعلى صعيد متصل قاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ذئاب الجبل رسميا في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ توليه المسئولية أغسطس 2022.

وقاد شوقي غريب المقاولون فعليا في 5 مباريات في نهاية الموسم قبل الماضي 2021-2022 ونجح في الابقاء علي المقاولون في الدوري المصري بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة.

مشوار المقاولون مع شوقي غريب في الدوري المصري



وبصفة عامة قاد شوقي غريب المقاولون في عدد 39 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 18 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 43 هدفا ودخل مرماهم 34 هدفا.

مباريات المقاولون في الدوري مع شوقي غريب موسم 2021-2022



1- المقاولون ضد الجونة 0-0 "الجولة الـ 30

2- مصر المقاصة ضد المقاولون 0-3

3- المقاولون ضد فاركو 2-0

4- الاتحاد السكندري ضد المقاولون 0-1

5- المقاولون ضد المصري 2-1



مشوار المقاولون العرب في الدوري المصري 2022-2023

وخاض المقاولون 34 مباراة في الدوري المصري حقق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 17 مباراة وخسر 8 مباريات، وأحرز لاعبوه 35 هدفا ودخل مرماهم 33 هدفا، وجمع ذئاب الجبل 44 نقطة لينهي مشواره بالمركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023.