المقاولون يغرد خارج السرب، من يتدخل لإيقاف تعنت الأندية في احتراف اللاعبين؟

واصل نادي المقاولون العرب هوايته المفضلة، بتطبيق سياسة الاحتراف بشكل مميز، بعد موافقته على انتقال مدافعه الشاب عمر فايد إلى فريق فنربخشة التركي، في محاولة لإعادة تجربة محمد صلاح ومحمد النني من جديد.

ويعد عمر فايد، لاعب المنتخب الأولمبي وفريق المقاولون العرب، هو اللاعب الوحيد الذي خرج من الدوري المصري هذا الموسم، للاحتراف في أحد أعرق الأندية التركية، وهو فريق فنربخشة المعتاد على المشاركة سنويا في المسابقات الأوروبية الكبيرة.

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عمر فايد، فيتو

وفضل المقاولون احتراف عمر فايد في الخارج، على الرغم من تلقي النادي واللاعب عرضا ماليا ضخما من بيراميدز.

يذكر أن عمر فايد صاحب الـ 20 عامًا تألق مع المقاولون العرب خلال الموسم الماضي، وبزغ نجمه لتتهافت عليه الأندية الكبرى، إلا أن المقاولون العرب فضل تسويق اللاعب أوروبيًّا ليكون على غرار محمد صلاح ومحمد النني.

بينما اعتادت الأندية المصرية على دفع ملايين الدولارات لاستقطاب لاعبين أجانب، يأتي معظمهم دون المستوى.

لماذا لا يحترف عدد كبير من اللاعبين في الخارج؟

تتعنت الأندية المصرية بشكل كبير في الموافقة على احتراف اللاعبين في الخارج، ويتمسكون بمطالب مالية كبيرة، تظل تعجيزية لمنع احتراف لاعبيهم، وذلك من أجل المنافسة على بطولة محلية تساوي القليل من الجنيهات.

وآخر مثال على ذلك، هو رفض إدارة نادي بيراميدز حتى الآن، التخلي عن نجم الفريق وقائد المنتخب الأولمبي، إبراهيم عادل، على الرغم من تلقيه عروضا أوروبية مؤكدة، كان آخرها من فريق بنفيكا البرتغالي، أحد أعرق الأندية الأوروبية، لكن تظل المطالب المالية الكبيرة لبيع اللاعب، أكبر عقبة أمام غالبية اللاعبين الشباب في الأندية المصرية للاحتراف في الخارج.

إبراهيم عادل، فيتو

وكذلك محمود صابر نجم خط وسط بيراميدز والمنتخب الأولمبي، الذي يملك عروضا احترافية، ويرفض الفريق التخلي عن اللاعب.

لابد من تدخل لفتح باب الاحتراف على غرار شمال أفريقيا

ولابد أن يكون لوزارة الرياضة دور في مسألة احتراف اللاعبين في الخارج، بوضع لوائح تسمح للاعبين في حالة تلقي عروض من الخارج وتحديدا أوروبا، بعدم مغالاة الأندية في المطالب المالية، خاصة فيما يتعلق باللاعبين صغار السن.

محمود صابر، فيتو

ولابد أن يتم وضع بنود لائحية لتنظيم عملية احتراف اللاعبين في الخارج، في حال تلقيهم عروضا على غرار عمر فايد

والأمر يختلف تماما بالنسبة للاعبي وأندية شمال أفريقيا، بالسماح بالاحتراف الأوروبي حتى لو كانت دوريات ليست بالكبيرة.

وأمامنا مثال كبير، فهناك اللاعب محمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي، الذي كان يمتلك عرضا قويا من النادي الأهلي ومن أندية خليجية للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، لكن اللاعب اتجه للاحتراف في فريق فرينكفاروزي بالدوري المجري.

كما نجد عددا كبيرا من لاعبي شمال أفريقيا وصغار السن يلعبون في أندية تركية وهولندية وبلجيكية وفرنسية، وهو ما يعود بالنفع بعد ذلك على منتخباتهم، كما حدث مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022 وحصوله على المركز الرابع في إنجاز عربي وأفريقي تاريخي وغير مسبوق، بفضل احتراف لاعبيه في الخارج من سن مبكرة.