الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رسميا، زد يضم حمدي ياسر لمدة 5 سنوات قادما من الأهلي

حمدي ياسر، فيتو
حمدي ياسر، فيتو

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد حمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الأهلي،ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وأيضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين علي سبيل الاعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي.

 

 

وكان نادي زد، أعلن عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد إسلام عبداللاه قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة خمس سنوات، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

 

Advertisements

إسلام عبداللاه، فيتو 

وكان نادي زد، أعلن عن تدعيم صفوفها بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد عبد الله مجدي قادما من نادي بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الإعارة، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

 

وكان نادي زد إف سي، أعلن الصاعد حديثا لبطولة الدوري الممتاز، عن التعاقد رسميا مع اللاعب التنزاني محسني ماليما، بعقد يمتد لخمس سنوات في صفقة انتقال حر.

وكان زد أعلن عن التعاقد مع محمد إسماعيل مدافع نادي إنبي، بعقد يستمر لـ 3 سنوات.

وتعاقد زد أيضا مع اللاعب الجامبي محمد سوانيه لمدة 5 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في الدوري الممتاز.

زد يحصل على توقيع مصطفى زيكو 

ووقع مصطفى زيكو مهاجم نادي حرس الحدود، على عقود انتقاله إلى نادي زد في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه.

وكان المصري وفيوتشر قد دخل في منافسة قوية للحصول على خدمات مصطفى زيكو مهاجم حرس الحدود قبل أن ينجح نادي زد في الحصول على خدمات المهاجم الشاب.

علي لطفي ينتقل إلى زد

وأعلن النادي الأهلي رحيل حارس مرمى الفريق الكروي بالنادي علي لطفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن قضى 6 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء قادمًا من نادي إنبي حقق فيها العديد من الألقاب رغم مشاركاته القليلة حيث شارك على في السنوات الستة كحارس ثاني بديل لمحمد الشناوي الحارس الأول للفريق.

6 سنوات شارك فيها علي لطفي في 43 مباراة وخرجت شباكه نظيفة في 27 مباراة وحقق رفقة المارد الأحمر 11 بطولة وجاءت كالآتي:

الدوري المصري 4 ألقاب.
كأس مصر لقب وحيد.
كأس السوبر المصري لقب وحيد.
دوري أبطال أفريقيا 3 ألقاب.

لقبين لكأس السوبر الأفريقي

ويعتبر الإنجاز الأكبر في مسيرة علي لطفي مع النادي الأهلي المشاركة كحارس أساسي في مونديال الأندية 2022 وفيها خرج  بشباك نظيفة أمام مونتيري المكسيكي بعد فوز الأهلي بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، وأمام الهلال في تحديد المركزين الثالث والرابع واستطاع تحقيق البرونزية مع القلعة الحمراء.

ولكنه في نصف النهائي استقبل هدفين في خسارة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي.

وأتت مشاركة علي لطفي بشكل أساسي بسبب تواجد محمد الشناوي مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نادي زد صفقات نادي زد اخبار نادي زد حمدي ياسر الأهلي

مواد متعلقة

فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع 3 صفقات جديدة (صور)

بعد محمود وحيد، سموحة يتعاقد مع لاعب جديد من الأهلي (صور)

سموحة يتعاقد مع محمود وحيد قادمًا من الأهلي

الزمالك: التعاقد مع صفقات سوبر في الانتقالات الصيفية شبه مستحيل

آخرهم طارق يحيى وأشهرهم ميدو وضياء السيد، ضحايا التسريبات في الكرة المصرية عرض مستمر (فيديو)

خطة الزمالك للخروج من النفق المظلم.. تسديد الغرامات وراتب أوسوريو بداية الإصلاح

غموض موقف يد الزمالك من المشاركة في البطولة العربية قبل يوم من انطلاقها

أخبار الرياضة اليوم.. محمد شريف يرحل رسميا عن الأهلي.. وأمير مرتضى منصور يعتذر عن عدم ترشحه لعضوية رابطة الأندية

الأكثر قراءة

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

رسميا، أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا وضم سويلم وبسيوني للمجلس

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

120 جنيهًا تراجعًا فى سعر الذهب خلال 48 ساعة

التفاصيل الكاملة لإعلان موعد الانتخابات الرئاسية 2024

أسعار السجائر في مصر اليوم، شعبة الدخان تقترح حلولا للخروج من الأزمة

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

انخفاض القيمة التسويقية للنادي الأهلي بعد رحيل محمد شريف للدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

منع مسلمات من الاستحمام فى شاطئ إيطالي بـ البوركينى ووصفه بملابس العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المعتمدة في مصر

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية