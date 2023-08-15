ننشر أسماء ضحايا بالوعة الصرف الصحي في الغربية

تنشر "فيتو" أسماء المتوفين الـ ٣ فى حادث غرق عمال صرف صحي داخل غرفة صرف بقرية سنبو مركز زفتي، بعمق 10 أمتار، وذلك في أثناء قيامهم بأعمال تسليكها، وتم إنقاذ شخص آخر ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وحصلت فيتو على الأسماء، وهم: حسن محمد الدهشوري ٢٨سنة مقيم بقرية سمبو.. اختناق، ورضا رمضان السقا ٣٠ سنة محافظة الدقهلية، وحسن السيد الغنام ٤٥ سنة، وإسلام عبد الهادي أحمد ٢٦ سنة من محافظة قنا، والمصاب سائق توكتوك.



تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة زفتي بسقوط ٤ عمال أثناء إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية سنبو.

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وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل، وتم إنقاذ أحدهم وسقط الـ٣ الآخرون.



وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين الـ٣ وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

