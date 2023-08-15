انتشال جثث 3 عمال من غرفة صرف صحي بعمق 10 أمتار في الغربية

انتشل قوات الإنقاذ جثث 3 عمال صرف صحي من غرفة صرف بقرية سنبو مركز زفتي، بعمق 10 امتار وذلك في أثناء قيامهم بأعمال تسليكها، وتم انقاذ شخص أخر.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة زفتي بسقوط ٤ عمال أثناء إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية سنبو.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل، وتم انقاذ أحدهم وسقط ال ٣ الأخرون.



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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين ال٣ وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.