الطب النفسي بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية للمرة الخامسة

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن فوز مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية وذلك للمرة الخامسة على التوالى.





أوضح رئيس الجامعة أن الجائزة تأتي تقديرًا واعترافًا دوليًا لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية والتي تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة مقدمًا التهنئة لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية وفريق العمل بقسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب وجراحات المخ والأعصاب بكلية الطب بالجامعة.

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أشار الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المركز استقبل ٤٨٢ حالة خلال 4 شهور، وقام بإجراء ٢٤١ قسطرة مخية في ٨ أشهر، و١٨٠ حقنة جلطات، و61 حالة علاجية.

وأشاد عميد طب طنطا بجهود فريق العمل: الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتورة عزة عباس، والدكتور إيهاب شوقي، والدكتور أحمد كشك نائب مدير المركز والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.