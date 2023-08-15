الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

فتح باب القبول بجامعة سيناء بحد أدنى 74% للأسنان و70% للصيدلة و60% للحاسبات

جامعة سيناء، فيتو
جامعة سيناء، فيتو

أعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة، مع تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء للمتفوقين أو بعض الفئات التي تواصل الجامعة منحها سنويا في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

فتح باب القبول بجامعة سيناء بحد أدنى 74% للأسنان و70% للصيدلة و60% حاسبات

 وبلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة فرعي العريش والقنطرة 70%، و74% لكلية طب الأسنان فرعي العريش والقنطرة، و65% لكلية الهندسة فرعي العريش والقنطرة، و60% لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي فرعي العريش والقنطرة.

أما الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي فرع القنطرة فبلغ 73%، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال فرع القنطرة بلغ 55%، كلية إعلام انجليزي فرع القنطرة 55%.

Advertisements

جامعة سيناء 

وكشفت جامعة سيناء عن حزمة المنح وتشمل  15% للأشقاء، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة تصل إلي 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المراكز البحثية.

وتضم جامعة سيناء فرع العريش كليات: الصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات والإدارة والإعلام، فيما تضم جامعة سيناء فرع القنطرة: الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب والإدارة والإعلام عربي وإنجليزي.

جامعة سيناء 


وتقدم جامعة سيناء عددا من المنح الدراسية للراغبين في الالتحاق بها وأبرزها منح كاملة وجزئية لأوائل الثانوية العامة تصل إلى 30 منحة كاملة، بالإضافة إلى منح خاصة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب ذوى الهمم بنسبة 25%، ومنحة تخصصية لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى منح متخصصة لأبناء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية.

 

حزمة منح دراسية للأوائل والمتفوقين

وكانت أعلنت جامعة سيناء الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حيث أن جاء الحد الأدنى للتقديم في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة بالقنطرة 80% و78% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية طب العلاج الطبيعي 75% بفرع الجامعة في القنطرة و73% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية الصيدلة 70% بفرع الجامعة في القنطرة و68% بفرع الجامعة في العريش.


وأضافت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم في كلية الهندسة بفرع الجامعة في القنطرة 65% و63% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60% بفرع الجامعة في القنطرة وفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في باقي الكليات وهي الإعلام والإدارة 58% سواء في كليات الجامعة بفرعي القنطرة والعريش.

20 منحة دراسية بتخفيض 50% من جامعة الملك سلمان لأبناء جنوب سيناء

جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة ومنح دراسية للمتفوقين

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

جامعة سيناء الهندسة والحاسبات والمعلومات الحاسبات والمعلومات الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة العربية والاجنبية القوات المسلحه والشرطه العلاج الطبيعي شمال وجنوب سيناء مدينة القنطرة

مواد متعلقة

برنامج تدريبي علي ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء

20 منحة دراسية بتخفيض 50% من جامعة الملك سلمان لأبناء جنوب سيناء

جامعة سيناء تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة ومنح دراسية للمتفوقين

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية