فتح باب القبول بجامعة سيناء بحد أدنى 74% للأسنان و70% للصيدلة و60% للحاسبات

أعلنت جامعة سيناء، فتح باب القبول لكليات الجامعة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحكومية، وكذلك الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بفرعيها في العريش والقنطرة، مع تقديم حزمة كبيرة من المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة سواء للمتفوقين أو بعض الفئات التي تواصل الجامعة منحها سنويا في إطار الدور المجتمعي للجامعة.

فتح باب القبول بجامعة سيناء بحد أدنى 74% للأسنان و70% للصيدلة و60% حاسبات

وبلغ الحد الأدنى لكلية الصيدلة فرعي العريش والقنطرة 70%، و74% لكلية طب الأسنان فرعي العريش والقنطرة، و65% لكلية الهندسة فرعي العريش والقنطرة، و60% لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب الآلي فرعي العريش والقنطرة.

أما الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي فرع القنطرة فبلغ 73%، والحد الأدنى لكلية إدارة الأعمال فرع القنطرة بلغ 55%، كلية إعلام انجليزي فرع القنطرة 55%.

Advertisements

جامعة سيناء

وكشفت جامعة سيناء عن حزمة المنح وتشمل 15% للأشقاء، ومنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب الذوى الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسبة تصل إلي 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المراكز البحثية.

وتضم جامعة سيناء فرع العريش كليات: الصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات والإدارة والإعلام، فيما تضم جامعة سيناء فرع القنطرة: الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة وعلوم الحاسب والإدارة والإعلام عربي وإنجليزي.

جامعة سيناء



وتقدم جامعة سيناء عددا من المنح الدراسية للراغبين في الالتحاق بها وأبرزها منح كاملة وجزئية لأوائل الثانوية العامة تصل إلى 30 منحة كاملة، بالإضافة إلى منح خاصة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية بنسبة 25%، ومنحة للطلاب ذوى الهمم بنسبة 25%، ومنحة تخصصية لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى منح متخصصة لأبناء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية.

حزمة منح دراسية للأوائل والمتفوقين

وكانت أعلنت جامعة سيناء الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حيث أن جاء الحد الأدنى للتقديم في كلية طب الأسنان بفرع الجامعة بالقنطرة 80% و78% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية طب العلاج الطبيعي 75% بفرع الجامعة في القنطرة و73% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية الصيدلة 70% بفرع الجامعة في القنطرة و68% بفرع الجامعة في العريش.



وأضافت الجامعة أن الحد الأدنى للتقديم في كلية الهندسة بفرع الجامعة في القنطرة 65% و63% بفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي 60% بفرع الجامعة في القنطرة وفرع الجامعة في العريش، والحد الأدنى للتقديم في باقي الكليات وهي الإعلام والإدارة 58% سواء في كليات الجامعة بفرعي القنطرة والعريش.