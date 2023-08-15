حمزة وكارة، كواليس صراع يحرق العاصمة الليبية طرابلس برصاص الميليشيات

لليوم الثاني على التوالي تستمر الاشتباكات المسلحة بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال" في العاصمة طرابلس، الأمر الذي نتج عنه توقفت حركة الملاحة الجوية وتم إخلاء مطار طرابلس، ونقل الطائرات إلى مطار مصراتة، وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى.

وكشفت مصدر، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، توجه إلى مطار معيتيقة، للاجتماع مع آمر جهاز "الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب"، عبدالرؤوف كارة، في محاولة لتهدئة الوضع على وقع الاشتباكات الدائرة بين الجهاز واللواء 444 قتال.

التوترات بدأت عقب قيام قوات "الردع" باعتقال قائد "اللواء 444"، محمود حمزة، الذي يعد من أهم القيادات العسكرية النافذة في الغرب الليبي، التي تقود واحدة من أكثر القوى المسلحة نفوذا وتنظيما.. من هو محمود حمزة مفجر تلك الخلافات.

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احتجاز محمود حمزة يفجر القتال بين الردع واللواء 444

بدأ محمود حمزة مسيرته العسكرية في ميلشيا "الردع" التي يقودها عبد الرؤوف كارة، لكنّه انفصل عنها وأسس كتيبة "20-20" ومقرّها معيتيقة، تحولت لاحقا إلى ما يسمي "اللواء 444"، وانضمت إلى رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس، لتصبح من أهم المجموعات المسلحة في العاصمة، وتسيطر على مناطق واسعة واستراتيجية في غرب ليبيا وتقوم بتأمين أجزاء كبيرة من العاصمة ومدن ترهونة وبني وليد.

محود حمزة، فيتو

وحقق حمزة شهرة محلية ودولية بسبب قيامه أكثر من مرة بدور الوساطة ومنع الاقتتال ووقف الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس والغرب الليبي، وظهر بقوة عقب محاولة رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان فتحي باشاغا اقتحام طرابلس لتسلم السلطة من عبدالحميد الدبيبة، وحدثت اشتبكات على وقاع تلك الأزمة، تدخل لتوفير ممر آمن لخروج باشاغا من العاصمة وقتها.

طوارئ في اللواء 444 قتال ومخاوف من اتساع القتال

ولثقله العسكري، استنفر "اللواء 444 قتال" كافة وحداته وأعلن حالة الطوارئ وتعبئة كافة قواتها، بينما تواصل قوات "الردع" تحشيداتها العسكرية، وسط دعوات للتهدئة، ومخاوف من اتساع واستمرار الاضطرابات.

وتكشف هذه المواجهات المسلحة عن هشاشة حالة الاستقرار في العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها ميليشيات مسلّحة متنافسة، وعجزت السلطات التنفيذية عن ضبط الأمن داخلها.

وقال ضابط مسؤول في وزارة الداخلية، فضل عدم الإفصاح عن هويته، صباح اليوم الثلاثاء: "تشهد مناطق عين زارة جنوبي طرابلس منذ مساء أمس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، بينما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيتيقة الدولي"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

محود حمزة والدبيبة، فيتو

أسباب اندلاع المواجهات فى العاصمة طرابلس

وفيما يتعلق بأسباب اندلاع المواجهات بين المجموعات المتنافسة، أوضح الضابط: "بدأ التوتر عندما أقدمت قوة الردع على اعتقال آمر اللواء 444، محمود حمزة، في مطار معيتيقة، دون إيضاح أسباب اعتقاله، وما إذا كان ذلك بموجب أمر قضائي أم لا".

وأكد الضابط أن هناك اتصالات ومفاوضات مكثفة جارية بين أطراف سياسية وعسكرية لم يسمّها لوقف التوتر الأمني.

واضطرت الاشتباكات شركات الطيران المدني إلى تغيير مواعيد رحلاتها ونقل طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس؛ خوفًا من تعرّضها للاستهداف نتيجة القصف العشوائي. بينما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات.

من جانبه، دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، جميع الأطراف في طرابلس إلى التهدئة وتغليب لغة العقل وتفويت فرصة إشعال الفتن على المتربصين باستقرار وأمن العاصمة.

وأوضح رمضان أبوجناح، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "إننا في حكومة الوحدة الوطنية رفعنا شعار لا للحرب، وسعينا نحو تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد، وتبنينا برامج التنمية وعودة الحياة، ولازلنا متمسكين بالمحافظة على هذا النهج، فالشعب الليبي قد سئم الحروب والاقتتال، ولن يحتمل أي أضرار قد تسببها أي توترات أمنية".

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