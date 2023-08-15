الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"العُقد" جديد إليسا بالتعاون مع روتانا

بوستر الأغنية، فيتو
بوستر الأغنية، فيتو

إليسا، أعلنت شركة روتانا عن تقديم أغنية جديدة للنجمة اللبنانية إليسا خلال الفترة المقبلة.

وتحمل الأغنية عنوان “العُقد" ومن المقرر أن يتم طرحها في موسم الصيف الحالي 2023.

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن فخرها  بكونها أول مطربة عربية تصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال مسيرتها الموسيقية.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "فخر وتكريم وتواضع لكوني أول فنان عربي يصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب في مسيرتي الموسيقية". 

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ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: شكرا لكم على الحب والدعم المستمر..  أنا مدينة لكم بكل شيء.

أحدث أغنيات إليسا

وطرحت  إليسا مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “بتمايل على الـ beat” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية إليسا الجديدة

أغنية إليسا الجديدة بتمايل على الـ beat من  كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وحققت الأغنية أكثر من  3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في غضون 5 أيام فقط.

 

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