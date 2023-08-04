إليسا في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: في غصة بالقلب ولن ننسى

إليسا، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020.

وكتب إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "في غصة بالقلب الله يرحم كل الشهدا اللي كانوا ضحية المنظومة السياسية الفاسدة! مش رح ننسى".

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن فخرها بكونها أول مطربة عربية تصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال مسيرتها الموسيقية.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: فخر وتكريم وتواضع لكوني أول فنان عربي يصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب في مسيرتي الموسيقية.

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ووجهت الشكر لجمهورها قائلة: شكرا لكم على الحب والدعم المستمر.. أنا مدينة لكم بكل شيء.

أحدث أغنيات إليسا

وطرحت إليسا مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية والتي جاءت بعنوان “بتمايل على الـ beat” وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية إليسا الجديدة

أغنية إليسا الجديدة بتمايل على الـ beat من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وحققت الأغنية أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب في غضون 5 أيام فقط.

وأحيت إليسا في وقت سابق حفلًا خيريًّا في مصر من تنظيم الدكتور مجدي يعقوب، وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

حفل إليسا في مصر

وقالت إليسا من خلال حفلها: "مساء الخير للشعب المفضل إلى قلبي أنا كنت بالحياة السابقة فرعونية صغيرة"، ليردد الجمهور قائلًا: "نورتي مصر".

أشعلت إليسا حفلها الخيري بباقة من أغانيها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور ومن أبرزهم أغنية أسعد واحدة، وكرهني، وإلى كل اللي بيحبوني وغيرهم من الأغنيات الأخرى.

وظهر مجدي يعقوب وهو يقبل يد إليسا أثناء حفلها الغنائي لتبادله هي الأخرى التحية وتقبله أيضًا.

وشاركت إليسا جمهورها بالغناء معهم، حيث قامت إحدى معجباتها بالغناء برفقتها أغنية “كرهني” لتقوم المطربة باحتضانها.

وأشعلت إليسا الحفل برقصها مع الجمهور على عدد من أغانيها الشهيرة.

وارتدت إليسا خلال حفلها الخيري في مصر قميصا شفافا وبنطلون أسود لامع.