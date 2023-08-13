الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع التيسيرات والمحفزات الممنوحة للمصريين في الخارج

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ,فيتو

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات.

 

 وجاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن شحاتة، وزير العمل، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ووائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

Advertisements

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخرًا عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.

مجلس الوزراء ,فيتو

وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الاجتماع عددًا من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عددًا من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حاليًا في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج، وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن حصولهم على عوائد مجزية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استيراد سيارات المصريين بالخارج البنك المركزى المصرى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السفيرة سها جندي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط حسن عبد الله محافظ البنك المركزي سيارات المصريين بالخارج محمد معيط وزير المالية وزير المالية

مواد متعلقة

13 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء اليوم

رئيس الوزراء يستعرض المخطط التفصيلي المقترح لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية

مجلس الوزراء يستعرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

شاب يقتل 3 أشخاص ويصيب 9 آخرين إثر خلافات على الميراث بعين شمس

أهالي سنتماي بالدقهلية في انتظار وصول جثامين 5 من ضحايا حادث حفل الزفاف

الحرب على المشيخة، تفاصيل مخطط بناء جامعة بديلة للأزهر فى تركيا

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

التحفظ على سائق النقل المتسبب في مصرع 5 أشخاص بحادث كفر شكر

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز 2-1 بالدوري الفرنسي

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 13-8-2023 بالأسواق

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأخرس في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل مشاكله

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل يجوز شرعًا؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية