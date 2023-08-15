الأهلي، 3 تحديات تواجه كولر مع الأحمر في الموسم الجديد

الأهلي، يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحديات خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

3 تحديات تواجه كولر مع الأهلى في الموسم المقبل

كما يواجه المدرب السويسري 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلى وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدورى أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.

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كما يواجه كولر تحديد آخر مع الأهلى خلال الموسم القادم هو كأس العالم للأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية ويأمل في الظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي الذي قدم فيه الأهلى أداء متراجع وحصد فيها المركز الرابع بالمونديال الذي أقيم في المغرب حيث يأمل في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالصعود إلى المباراة النهائية في المونديال بعد الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مرات قبل ذلك في أعوام 2006 و2021 و2022.

كما يواجه السويسري مارسيل كولر تحديد آخر مع الأهلى وهو بطولة دوري السوبر الأفريقي الذي تقام للمرة الأولى ويأمل في الحصول عليها وتأكيد جدارته في السيطرة على القارة الأفريقية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى تسلم النادي الأهلي أربعة أجهزة جديدة سبق وإن طلبها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل تدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الأجهزة خاصة بحراسة المرمى وأيضا تدريب المهاجمين على إنهاء الهجمات بالإضافة إلى جهاز آخر خاص بالتعامل مع مصيدة التسلل وجهاز آخر جديد خاص بضربات الرأس مخالف للجهاز الذي سبق وأن حصل عليه النادي في وقت سابق.

كما استقر خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على مضاعفة عقوبة التعامل مع السوشيال ميديا من جانب لاعبي الفريق في الموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن غرامة ارتكاب لي خطأ يدين اللاعب عبر السوشيال ميديا ستكون 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه وذلك بعد واقعة احمد عبد القادر لاعب الأهلي الأخيرة عبر السوشيال ميديا.

الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة ما تردد بشأن استعداد الأهلي لتجهيز راتب سنوي أقل من الحالي إلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق عند الاتفاق مع اللاعب على تجديد تعاقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هذا أمر غير صحيح على الإطلاق ولن يقبل به اللاعب من الأساس خاصة وإنه سيكون التجديد الأخير له مع الأهلي.

وأضاف: لا يوجد لاعب أجنبي خاصة وإذا كان بحجم وتاريخ معلول يقبل فكرة الحصول على راتب سنوي في عقده الجديد بنسب أقل من التي يحصل عليها في العقد الساري.

وأوضح أن معلول لديه عروض خليجية وإذا رغب في الرحيل لطلب الأمر الآن بدلا من الرحيل مجانا نهاية الموسم القادم كما إنه لديه فرصة اللعب في أحد أندية الدوري السعودي ومن ثم يبقى الأمر مؤجل لحين عودته من الاجازة من أجل مناقشته في ملف تمديد عقده.

أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق للتواجد بشكل طبيعي في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف: السولية تعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني في فترة الإعداد بعد أن أنهى اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتنطلق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد يوم 28 من الشهر ذاته.