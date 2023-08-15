الأهلي يتسلم 4 أجهزة جديدة استعدادا للموسم الجديد

أخبار الأهلي ، تسلم النادي الأهلي أربعة أجهزة جديدة سبق وإن طلبها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل تدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن الأجهزة خاصة بحراسة المرمى وايضا تدريب المهاجمين على إنهاء الهجمات بالإضافة إلى جهاز آخر خاص بالتعامل مع مصيدة التسلل وجهاز آخر جديد خاص بضربات الرأس مخالف للجهاز الذي سبق وأن حصل عليه النادي في وقت سابق.

كما استقر خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي على مضاعفة عقوبة التعامل مع السوشيال ميديا من جانب لاعبي الفريق في الموسم الجديد.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن غرامة ارتكاب لي خطأ يدين اللاعب عبر السوشيال ميديا ستكون 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه وذلك بعد واقعة احمد عبد القادر لاعب الأهلي الأخيرة عبر السوشيال ميديا.

الأهلي، كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة ما تردد بشأن استعداد الأهلي لتجهيز راتب سنوي أقل من الحالي إلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق عند الاتفاق مع اللاعب علي تجديد تعاقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: هذا أمر غير صحيح على الإطلاق ولن يقبل به اللاعب من الاساس خاصة وإنه سيكون التجديد الأخير له مع الأهلي.

أضاف: لا يوجد لاعب أجنبي خاصة وإذا كان بحجم وتاريخ معلول يقبل فكرة الحصول على راتب سنوي في عقده الجديد بنسب أقل من التي يحصل عليها في العقد الساري.

وأوضح أن معلول لديه عروض خليجية وإذا رغب في الرحيل لطلب الأمر الآن بدلا من الرحيل مجانا نهاية الموسم القادم كما إنه لديه فرصة اللعب في أحد أندية الدوري السعودي ومن ثم يبقى الأمر مؤجل لحين عودته من الاجازة من أجل مناقشته في ملف تمديد عقده.

أكد مصدر داخل الأهلي جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق للتواجد بشكل طبيعي في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

أضاف: السولية تعافي من الإصابة في العضلة الخلفية وسيكون تحت تصرف الجهاز الفني في فترة الإعداد بعد أن انهي اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتنطلق فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري علي ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلي النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد يوم 28 من الشهر ذاته.

كشف مصدر داخل الأهلي موقف النادي من احتراف محمد مجدي أفشة لاعب الفريق مستقبلا وذلك بعد إعلان تجديد تعاقده مستقبلا.

أضاف: الأهلي لن يقف أمام اللاعب حال تلقيه عرض احتراف مناسب خلال الفترة القادمة وهناك تفاهم مشترك بين النادي واللاعب في هذا الملف.

وأوضح أن اللاعب وقع علي بياض وجدد ثلاث سنوات بما فيها الموسم القادم لإثبات رغبته في استكمال رحلته مع النادي وهو أمر مقدر للغاية ولكن حال وصول عرض احتراف مغري ومع رغبة اللاعب في الاحتراف بالتأكيد سيتم مناقشة الأمر بما يحقق مصلحة النادي وأفشة.

قال مصدر داخل الأهلي أن رحيل محمد شريف مهاجم الفريق إلي الخليج السعودي حقق مكاسب مالية كبيرة للنادي في الوقت الحالي.

أضاف: الحصول علي مليون و800 ألف دولار في هذا التوقيت جاء لمصلحة النادي الذي يحتاج إلي سيولة مالية من أجل حسم صفقة المهاجم الجديد وايضا بعد تسديد أرقام كبيرة في صفقتي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي وايضا امام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي.

وأوضح أن الأهلي وضع أيضا بند الحصول على نسبة 15 ٪ في حالة إعادة بيع اللاعب مستقبلا بالإضافة إلي بعض النقاط الإضافية (بونص) في حالة تسجيل اللاعب عدد من الأهداف مع فريقه الجديد.

وقال: رحيل شريف بهذه البنود أمر خدم النادي تماما خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم، والرحيل نهاية الموسم الجديد مجانا ومن ثم فضلنا قبول عرض بيعه إلى الخليج السعودي.

أكد مصدر داخل الأهلي تحسن حالة امام عاشور لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في وتر العضلة الخلفية.

أضاف: امام عاشور سوف يخضع لاشعة جديدة خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان علي إصابته وتحديد موعد مشاركته في تدريبات الكرة.

وأوضح أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا والذي يقام خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري وحتى ٦ سبتمبر المقبل.

قالت مصادر داخل الأهلي أن هناك انفراجة في ملف إعارة الجزائري احمد القندوسي لاعب الأهلي في انتقالات الصيف الحالية من أجل قيد مهاجم أجنبي جديد علي حسابه في قائمة الفريق.

أضافت: هناك اتصالات مستمرة مع اللاعب الجزائري واقتربنا بالفعل من الوصول إلى حل مرضي للنادي واللاعب وقريبا سيتم إعلان إعارة اللاعب من أجل قيد المهاجم الأجنبي المنتظر على حسابه.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على توجيه الدعوة إلي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي لحضور احتفالية تكريم فريق الكرة والتي ستكون ضمن فقرات احتفالية كبرى سيتم إقامتها لتكريم الفرق الرياضية بالنادي الأهلي قريبا داخل فرع الأهلي بالتجمع الخامس.

وعلمت فيتو أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي سيكون علي رأس المدعوين لحفل احتفالية فريق الكرة.

من ناحية أخرى تخلص الأهلي ثلاث مهاجمين داخل قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد حيث كانت أبرز عبارة يرددها مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في اغلب المؤتمرات الصحفية للفريق عقب المباريات إن الفريق يعاني هجوميا.

كولر تحدث مع مقربين إليه داخل النادي الأهلي في منتصف الموسم الماضي وأكد لهم إنه لو استمر في قيادة الفريق الموسم القادم فإنه سيتخلص من اغلب لاعبي الخط الأمامي وهو ما حدث بالفعل في ميركاتو الصيف الجاري وفقا لما تستعرضه السطور التالية..

كولر أوصى مبكرا برحيل شادي حسين مهاجم الأهلي بشكل نهائي وليس علي سبيل الإعارة حيث انتقل اللاعب بالفعل إلي نادي زد.

المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفض أيضا عودة حسام حسن من الاعارة بنادي سموحة وأكد إنه لا يناسب طريقة لعبه ولا يصلح للأهلي في الوقت الحالي ومن ثم رفض الأهلي إعادة اللاعب وتم تفعيل بند الشراء من جانب سموحة.

وبالأمس رحل محمد شريف إلي الخليج السعودي حيث عانى اللاعب كثيرا الموسم الماضي علي الصعيد الهجومي وأكد كولر إن اللاعب يعاني من أزمات في استغلال الفرص التي يحصل عليها ولم يعد يتبقى في الخط الهجومي سوي محمود كهربا وايضا صلاح محسن العائد من الإعارة بنادي سيراميكا كليوباترا.

يدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة احتفالية تكريم الفرق الرياضية بفرع التجمع الخامس في إطار استمرار حملات الدعاية للفرع الجديد ومن أجل توجيه الأنظار إليه.

وقالت مصادر داخل الأهلي إنه كان هناك تفكير في إقامة الاحتفالية في ملعب التتش بالجزيرة كما حدث قبل عدة مواسم ولكن الاتجاه الأقوى هو إقامة الاحتفالية في فرع التجمع الخامس.

واستقر مسئولو النادي الأهلي علي تجميد ملف التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري في ظل تمسك المدير الفني للفريق الكوري الجنوبي بخدمات اللاعب ورفض التفريط فيه.

وعلمت فيتو ان مفاوضات ضم جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري سيتم تعليقها إلي يناير القادم من أجل الحصول على اللاعب في صفقة انتقال حر خاصة وأن عقده مع ناديه الحالي ينتهي في ديسمبر القادم.

من ناحية أخري أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل محمد شريف إلى صفوف فريق الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر النادي الأهلي صورة لمحمد شريف عبر فيس بوك وكتب عليها: "محمد شريف إلى الخليج السعودي.. شكرًا على ما قدمته للنادي في السنوات الماضية".

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلي

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.

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سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

محمد شريف هداف الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الجبل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية برصيد 15 هدفًا بواقع 14 هدف في دوري أبطال أفريقيا وهدف هدف في كأس السوبر الأفريقي.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

2- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق صن دوانز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أهداف شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى لقاء الإياب دور الـ 32 الذي فاز به الأهلي بسداسية مقابل هدف.

- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021

1- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2 - أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

4- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

5- سجل محمد شريف هدف في شباك فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

6- أحرز محمد شريف هدف في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

هدف شريف في نهائي كأس السوبر الأفريقي

سجل محمد شريف هدف في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجله واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الاول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.