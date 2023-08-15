الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

زد يضم محمد أشرف من الأهلي إعارة موسمين

محمد أشرف، فيتو
محمد أشرف، فيتو

أعلن نادي زد، رسميا اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع محمد أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويواصل زد تدعيم صفوفه، استعدادا للموسم الجديد، بعد صعوده للعب في الدوري الممتاز.

محمد أشرف، فيتو

صفقات نادي زد 

وضم نادي زد مصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبد الله مجدي من بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة وإسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفى فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلي.

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زد يضم الكونغولي بيتر موتوموسي رسميا لمدة 3 سنوات من فيتا كلوب

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نادي زد الأهلي محمد أشرف الدوري الممتاز

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